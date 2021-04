Luis Suarez, video esame farsa a Perugia/ “Bambino porta cocomera”: ecco com’è andata

Ora c’è anche il video dell’esame farsa di Luis Suarez a Perugia. È stato ripreso, infatti, con una telecamera nascosta fatta installare dalla procura di Perugia. Era il 17 settembre scorso e l’allora attaccante del Barcellona, ora all’Atletico Madrid, si presentò all’Università per Stranieri di Perugia per sostenere l’esame per la conoscenza dell’italiano. Ora quel video è tra gli atti che sono stati depositati dopo l’avviso di conclusione delle indagini agli ex vertici dell’ateneo. Luis Suarez compare in una piccola aula davanti ai due esaminatori. «Ciao, tutto bene?», chiede il calciatore uruguaiano. «Tutto bene», la risposta. Ripreso di spalle, seduta ad una scrivania, compila un modulo con i dati anagrafici in un clima apparentemente disteso. «Possiamo cominciare l’esame», interviene uno degli esaminatore che poi chiede a Suarez di parlare di sé e presentarsi. «Mi chiamo Luis… sono nato in Uruguay… sono sposato con mia moglie da dieci anni… ho tre figli… sono calciatore professionista».

LUIS SUAREZ, VIDEO ESAME ITALIANO A PERUGIA

Luis Suarez durante l’esame, ripreso in un video, parla quindi della sua famiglia e della squadra in cui gioca. «Sei anni», risponde quando gli viene chiesto da quanto giocava col Barcellona. Un’altra domanda riguarda cosa gli piace fare nel tempo libero: «Mi piace stare con la mia famiglia, gioco alla playstation con i miei figli». La testata giornalistica Umbria 24 sul suo canale YouTube ha pubblicato poi il video integrale in cui ci sono tutti i passaggi dell’esame farsa, da «Piace molto fare barbecue» a «Bambino porta cocomera… cocomero… perperoni… frutta e verdura con il carrello». Tutto si è poi concluso con tanti selfie insieme al centravanti. Gli esaminatori gli avevano mostrato delle immagini per fargliele descrive: «In questa immagine sono una mamma e un bambino che fa i compiti», risponde alla prima. E si arriva alla seconda: «Ci sono quattro persone, papà, mamma, bambino e bambina, per fare spesa, bambino porta cocomera».

