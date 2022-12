Luisella Costamagna “rapporto con la Lucarelli non mi interessa”/ “Zero commenti…”

Ballando con le Stelle 2022, Luisella Costamagna risponde a Selvaggia Lucarelli

La finale di Ballando con le stelle 2022 ha lasciato dietro di sé strascichi significativi, soprattutto per la vittoria di Luisella Costamagna da molti contestata. Chi si è espressa negativamente sull’esito della gara è Selvaggia Lucarelli che, sia durante la finale sia sui social, ha ricordato come la concorrente abbia ballato solo per poche puntate, salvo poi ritirarsi per infortunio, essere ripescata e alla fine vincere l’edizione. Intervistata da TvBlog, la Costamagna cerca di spegnere le polemiche evitando di parlarne, ma concentrandosi sui giudizi positivi degli altri membri della giuria del dance show.

“Non mi interessa il rapporto con Selvaggia Lucarelli – spiega – Io ho fatto Ballando per me stessa. La giuria era un corpo a sé, i cui giudizi ho sempre accettato perché erano assolutamente legittimi. Il risultato e il percorso sono stati riconosciuti da 4/5 della giuria, non capisco perché dovrei parlare del 1/5“. La Costamagna smorza così le polemiche evitando di rispondere al pensiero della Lucarelli: “Accetto i giudizi, ma si deve accettare che io non li commenti: lei mi ha dato zero, io le riservo zero commenti“.

La vittoria di Luisella Costamagna a Ballando con le stelle 2022 è stata apertamente contestata da Selvaggia Lucarelli. Non solo durante la finale del dance show, ma anche in un lungo post condiviso sui social in cui si è detta sconcertata dall’esito della gara: “Il meccanismo di far rientrare in gara alla semifinale una coppia che alla prima puntata si è infortunata è molto discutibile, ma è il regolamento. Ha ballato un tango alla prima puntata e poi tre balli da seduta a cui la giuria dava 10, con un entusiasmo che trovavo ridicolo e molto sospetto. Mi sembrava ci fosse già un orientamento“.

Il rientro in gara e la successiva vittoria sono stati considerati ingiusti, soprattutto in confronto agli altri concorrenti che non si sono persi una puntata e hanno ballato sin dall’inizio: “Buttano fuori allo spareggio Di Giorgio che di balli se ne era fatti 12, passando con uno scarso uno per cento in più nei voti, a cui crediamo, ed Egger alla finalissima, che aveva fatto 13 tipi di balli. A quel punto mi dispiace per tutti i ragazzi che sono arrivati fin lì, facendosi il mazzo, credendo nella sfida. Questa vittoria è stata triste per tutti“.











