Luk3, chi è il cantante di Amici 2024: la carriera sbocciata come speaker

Tra i talenti che il pubblico sta apprezzando in queste settimane nel talent di Maria De Filippi troviamo il giovane Luk3, che si sta mettendo in mostra tra i cantanti del programma di Canale Cinque. Giovanissimo, classe 2007, Luk3 ha fatto parte del collettivo HouseGram, prima di mettersi in mostra come speaker radiofonico, ruolo che gli ha poi permesso di esporsi anche sui propri profili social, dove si è messo in mostra con delle interessanti cover artistiche.

Durante il programma, Luk3 si è scontrato con Anna Pettinelli nel corso delle varie puntate e il cantante si è detto certo che la professoressa lo avrebbe atteso al varco con una sfida ardua: “Anna mi manderà uno sfidante fortissimo, lo so che potrei uscire, farò sempre quello che ho sempre fatto. Troverò un’altra chiave per fare le cover, mi metto in gioco”.

Luk3 ha una fidanzata? Dubbi sullo status sentimentale del cantante

C’è un nuovo amore nel cuore del giovane cantante di Amici 2024? Luk3, sbarcato nella Casetta del talent condotto da Maria De Filippi, non è solito lasciarsi andare sulle questioni private, il talento classe 2007, all’anagrafe Luca Pasquariello, non sarebbe fidanzato, anche se non ci sono informazioni precise riguardo al suo status sentimentale, chissà che non possa scoccare una scintilla nel programma di Canale Cinque con qualcuna delle allieve presenti in trasmissione.

Intanto Luk3 continua a farsi apprezzare per il talento messo in mostra in questi mesi, e ha già sfoderato diversi brani di successo come Tutta rosa, Alice, Sara, Paola, Chiamerò mio figlio con il tuo nome, Dai miei occhi, Cosa siamo e Fotoricordo, mentre Parigi in motorino, brano svelato ad Amici, è stato il primo inedito di Luk3, pronto a crescere ancora e ritagliarsi uno spazio sempre più importante sulle scene musicali.

