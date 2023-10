Lukaku: “Mercato estivo? Se parlassi rimarreste scioccati”/ “La finale di Champions persa con l’Inter…”

Romelo Lukaku è stato protagonista di una interessante intervista nelle scorse ore, durante il ritiro con la nazionale del Belgio. Storicamente i calciatori hanno la lingua più “sciolta” quando parlano dai ritiri con la selezione del proprio Paese, e lo stesso è accaduto proprio con l’ex Inter. Tornando sulle continue voci di calciomercato della scorsa estate ha spiegato: “Se ho mai avuto paura che le cose non andassero bene quest’estate? No, la maggior parte dei presenti mi conosce. Ci sono tanti che pensano di parlare a nome mio. Sono state pubblicate molte sciocchezze. Chi mi conosce sa che non mi piace girarci intorno, parlerò per tempo, ma se dicessi davvero com’è andata l’estate scorsa tutti rimarrebbero scioccati”.

Difficile capire a cosa alluda Lukaku e chissà se mai lo scopriremo, in ogni caso il bomber dei Diavoli Rossi è stato contattato anche dall’Arabia Saudita: “Sono stato onorato di questo interesse dell’Al Hilal, ma dopo le conversazioni non ero del tutto convinto – ha spiegato – Sono il club più grande del Medio Oriente e il campionato lì diventerà uno dei più grandi al mondo, ma non volevo ancora andarmene dall’Europa”.

ROMELO LUKAKU: “ROMA? PRIMA DI FIRMARE HO PARLATO CON MOURINHO”

Ad un certo punto sono arrivati i giallorossi: “Alla Roma mi sono trovato subito bene fin dalla trattativa e devo ringraziare anche Radja per il contatto con la società. Mi ha informato sulla squadra e sui tifosi. Naturalmente ho avuto anche molte conversazioni con José Mourinho prima di firmare”.

La chiusura è dedicata alla finale di Champions League persa dall’Inter contro il Manchester City e a seguito della quale Lukaku è stato molto criticato: “Le occasioni sprecate a Istanbul? I primi giorni mi sentivo un po’ a disagio, ma la mia mente era fuori posto per quello che era successo nei giorni prima. Di questo parlerò più avanti…”, ha chiosato lasciando nuovamente un discorso in sospeso.

