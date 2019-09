“Lukaku si ferma con 10 banane”/ Video, Luciano Passirani licenziato da Telelombardia

Episodio increscioso durante una puntata dell’ultimo weekend calcistico di Serie A in una delle trasmissioni delle tv locali più seguite d’Italia, Qui Studio Voi Stadio (in onda su Telelombardia): uno degli ospiti, tra i “decani” degli opinionisti nello studio di TL, è incappato in una analisi sul centroavanti dell’Inter Lukaku lasciandosi scappare un commento dai toni razzisti e offensivi nei confronti del forte bomber neroazzurro. L’episodio che ha visto protagonista Luciano Passirani – ex dirigente vicino agli ambienti dell’Atalanta – non è stato perdonato dal web che ha subito reso virale il video costringendo ad un’azione immediata del direttore di Qsvs Fabio Ravezzani che lo ha immediatamente sollevato dall’incarico. Ma cosa ha detto di così grave Passirani (ex Atalanta, Lecco, Virescit, Pro Sesto e altre piccole esperienze di dirigente nel passato) durante la puntata di sabato sera a seguito del match Inter-Udinese? Mentre l’opinionista si dilettava nei complimenti per l’Inter in merito all’acquisto di Lukaku – già protagonista in questo inizio campionato di insulti e cori razzisti allo stadio del Cagliari alla seconda di Serie A, ndr – arriva il commento incriminato: «A me piace moltissimo perché è il sosia di Zapata dell’Atalanta: questi hanno qualcosa in più degli altri, non c’è niente da fare. E poi è un uomo che alla fine i gol li fa. E poi questo ti trascina la squadra. Questo nell’uno contro uno ti uccide, se gli vai contro cadi per terra. O c’hai 10 banane qui per mangiare che gliele dai, altrimenti …».

IL RAZZISMO E LA DECISIONE DI TELELOMBARDIA

L’imbarazzo cala in studio e il conduttore Alfio Musmarra prova immediatamente a frenare le risatine e prova a rimediare alla pessima uscita di Passirani «Non si possono fare queste robe, sennò poi scivoliamo in una situazione davvero fuori controllo». Lì la difesa del diretto interessato fa acqua da tutte le parti «era solo una battuta…», costringe ancora il conduttore a replicare con maggior forza «Ovviamente siamo proprio andati oltre su questa cosa. Anche perché è una situazione in cui soprattutto in questo periodo c’è grande attenzione mediatica e quindi evidentemente … ovviamente ci scusiamo per quello che ha detto Luciano, voleva fare una battuta, gli è uscita male». Il video diventa virale e in serata il direttore Ravezzani, che a quel punto stava lui dirigendo Qsvs come di consueto ogni domenica, prende una decisione molto forte e la motiva così: «Quest’oggi, oggi pomeriggio, è successo un fatto assolutamente imprevedibile, sicuramente non voluto, ma non per questo meno grave, perché un nostro opinionista, parlando di Lukaku e cercando di definire la forza di Lukaku, la sua totale capacità di essere determinante, quindi faceva una serie di complimenti a Lukaku, ha sciaguratamente scelto un’immagine pessima che poteva assolutamente dare spazio legittimamente a un’interpretazione razzista di Lukaku». Passirani, che non viene mai neanche nominato da Ravezzani nel suo discorso, viene così sollevato dall’incarico e non sarà più invitato a Qsvs come ospite: «con molto dispiacere non potremo invitare più questa persona, che è stato il primo a scusarsi, così come immediatamente il conduttore Alfio Musmarra, si era veramente ripreso per questa frase (?) facendo il suo dovere di buon conduttore, però ce ne scusiamo ancora, io come direttore me ne sento comunque responsabile e l’unica cosa che possiamo fare, obtorto collo, è non invitare questa persona che per la prima volta in vita sua ha usato un termine di questo genere, ma che noi non tolleriamo, non tolleriamo perché anche su una battuta si può in qualche modo ferire una cultura che deve essere senza se e senza ma contro ogni forma di razzismo».

🔊🎙️ Incredibile l’opinionista Luciano #Passirani in diretta su Romelu #Lukaku: “Questo nell’uno contro uno ti uccide, se gli vai contro cadi per terra, o hai dieci banane per mangiare che gliele dai, altrimenti…”. Dalla trasmissione fanno già sapere che non sarà più invitato⛔ pic.twitter.com/eLcbpZvbAL — Le Bombe di Vlad (@BombeDiVlad) September 15, 2019

Ecco il mio pensiero su oggi. È stata diffusa artatamente solo una parte della trasmissione, tagliando le scuse successive dell’ospite che ha avuto un momento di imprevedibile confusione pensando di fare una battuta. Ma la gravità resta e impone provvedimenti altrettanti gravi. https://t.co/iLKNtgWft9 — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) September 15, 2019





