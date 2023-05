LUKE BLACK, SERBIA: EUROVISION 2023, CHI È/ Samo mi se spava: voce evocativa pro pace

Luke Black, che rappresenta la Serbia, è stato il secondo cantante a esibirsi nella prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2023 a Liverpool. Il suo nome d’arte è stato scelto quando aveva 16 anni in segno di lutto per la morte della musica serba, che sembrava essere arrivata ad un punto. Lui stesso invece ha contribuito a farne rinascere. È il primo cantante di questa nazionalità ad essere stato messo sotto contratto dal Universal Music Group.

La sua canzone, dal titolo “Samo mi se spava”, parla di tematiche connesse alla guerra e alla speranza di pace. La realtà del suo Paese viene vissuta come un incubo. Attorno a lui danzano dei ballerini in divisa militare per rendere l’atmosfera ancora più coerente col testo. “A me non è dispiaciuto, è molto interessante. È stato molto evocativo. Anche un po’ Matrix”, hanno commentato Mara Maionchi e Gabriele Corsi. (agg. di Chiara Ferrara)

Chi è Luke Black? Lo chiamano “Alchimista pop serbo”

Luke Black è uno dei cantanti in gara della 67ª edizione dell’Eurovision Song Contest 2023 che si terrà nella Liverpool Arena dal 9 al 13 maggio. Luke Black (Luka Ivanović) ha 30 anni e rappresenterà la Serbia con il brano “Samo mi se spava”. Si è aggiudicato il primo posto in classifica al “Pesma za Evroviziju” grazie ai voti della giuria e del pubblico da casa, i serbi volevano fosse lui il cantante a rappresentarli all’Eurovision 2023 e così è stato, ma come mai proprio lui? Si da il caso che Luke Black abbia “un marchio unico”, uno stile indie-techno-pop che gli è valso il titolo di “alchimista pop serbo”.

Il cantante in questione è molto particolare e apprezzatissimo nel mondo della musica ma in particolar modo nel panorama della musica elettronica; proprio per questo, oltre ad aver fatto un tour sold-out in Cina, Luke Black ha creato uno spettacolo in stile techno-opera nel Berghain di Berlino, il nightclub più famoso al mondo per la musica elettronica. Siamo difronte a un’artista un po’ insolito ma molto creativo, il pubblico apprezzerà? Indubbiamente quella di Black è una musica senza mezzi termini, si ama o si odia, proprio per il suo carattere “stravolgente”.

Luke Black: “Samo mi se spava” è una denuncia ai mali della società

Luke Black porterà sul palco di Eurovision Song Contest 2023 il brano serbo “Samo mi se spava”: sul genere musicale e la particolarità del sound ci siamo già soffermati ma che dire del testo? Anzi tutto sappiate che il cantante, a differenza di molti altri cantanti stranieri che hanno scelto di creare un brano in inglese sia per passione che per “strategia di mercato”, ha scelto di cantare nella sua lingua madre: il serbo! Proprio per questo, partiamo dicendo che il significato del titolo “Samo mi se spava” letteralmente vuol dire “Voglio solo dormire”. È già il titolo a mostrarci il profondo contrasto tra la melodia del brano che fa venir voglia di ballare e “l’apatia” del titolo che invece vuole segnalare tutt’altro.

Dormire serve anche a sfuggire dai nostri problemi e dai nostri pensieri e proprio questo è il significato del titolo a cui però segue un brano “drammatico” quanto realistico e pieno di rabbia e tristezza, i motivi per cui il cantante vorrebbe solo dormire sono ben elencati, Luke Blak cita la guerra, il virus, la violenza, la piatola, le rivolte; è molto probabile che questo brano rappresenti per il cantante una sorta di denuncia dei mali della società.











