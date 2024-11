L’ultimo colpo in canna, diretto da Jerry Thorpe

Martedì 26 novembre 2024, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:45, il film western del 1968 dal titolo L’ultimo colpo in canna. Alla regia il film maker statunitense Jerry Thorpe, noto per essere stato il produttore esecutivo di ben 33 episodi della serie tv di successo Gli Intoccabili. La colonna sonora, invece, ha la firma del compositore statunitense Jeff Alexander, che aveva già lavorato con il regista ne Il delinquente del rock and roll (1957).

Il protagonista del film L’ultimo colpo in canna è interpretato dall’attore di origini canadesi Glenn Ford, che proprio l’anno prima era già stato diretto da Thorpe in Sfida oltre il fiume rosso. Al suo fianco l’attore Arthur Kennedy, considerato uno degli attori più intensi della sua epoca e spalla di tante star di Hollywood, tra cui: Robert Taylor, Robert Mitchum, Humphrey Bogart, Frank Sinatra e Rock Hudson. Nel cast anche la splendida attrice Barbara Babcock, conosciuta dal pubblico per il personaggio di Dorothy Jennings ne La signora del West.

La trama del film L’ultimo colpo in canna: una donna rapita dagli indiani con due mariti

L’ultimo colpo in canna racconta le vicende di Lorn Warfield, un uomo che dopo molto tempo ritorna nel suo paese natale, scoprendo con disappunto che le cose sono molto cambiate nel frattempo. La sua amata moglie, Angie Warfield, e la loro bambina sono state rapite dai nativi americani del posto e la donna, pensando che il protagonista fosse morto, si è unita in matrimonio ad un altro uomo.

Warfield si trova così costretto a collaborare con il suo “usurpatore”, un uomo di nome Owen Forbes, per riuscire a salvare la donna che entrambi amano.

Grazie alla soffiata di un commerciante, riescono a localizzare l’accampamento indiano, ma nel frattempo si imbattono in un gruppo di soldati disertori, che vengono attaccati dai pellerossa, che li uccidono e rubano loro tutte le armi.

Nonostante le enormi difficoltà, i due uomini riescono a liberare Angie e la bambina, ma quale decisione prenderà la donna trovandosi di fronte i due uomini che ha sposato?