Sfida oltre il fiume rosso, diretto da Richard Thorpe

Martedì 8 ottobre 2024, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:30, il film western del 1967 dal titolo Sfida oltre il fiume rosso.

La pellicola è diretta dal regista Richard Thorpe, noto per avere curato le riprese di uno dei primi lungometraggi di Elvis Presley, dal titolo Il delinquente del rock and roll (1957).

Le musiche hanno invece la firma del compositore Richard Shores, autore delle colonne sonore della serie tv di successo Perry Mason.

Il protagonista del film Sfida oltre il fiume rosso è interpretato dall’attore canadese Glenn Ford, che aveva raggiunto la fama a livello internazionale grazie al film noir Gilda (1946). Al suo fianco l’attrice Angie Dickinson, conosciuta dal pubblico per la sua interpretazione del personaggio di Suzanne “Pepper” Anderson nella serie tv poliziesca Pepper Anderson – Agente speciale.

Nel cast anche: Chad Everett, Gary Merrill, Jack Elam, Delphi Lawrence, Royal Dano e Kevin Hagen.

La trama del film Sfida oltre il fiume rosso: uno sceriffo non può distaccarsi dal suo passato

Sfida oltre il fiume rosso racconta le avventure di Dan Blaine (Glenn Ford), un uomo che in passato era stato uno spregiudicato malvivente, ma che ha deciso di cambiare completamente vita, passando dalla parte della legge e diventando uno sceriffo, con l’obiettivo di riscattarsi da tutti i crimini compiuti in gioventù.

Nonostante ormai si sia lasciato alle spalle la sua vecchia vita, la sua fama continua ad accompagnarlo ed è ancora conosciuto da tutti come la pistola più veloce del West.

Proprio per questo motivo, un giorno viene avvicinato da un giovane cowboy, Lot McGuire (Chad Everett), deciso a dimostrare di essere molto più abile di lui.

Il protagonista tenta in ogni modo di evitare questo confronto, consapevole che se dovessero trovarsi faccia a faccia, per Lot non ci sarebbero molte opportunità di sopravvivere.

Intanto la fidanzata dello sceriffo, Lisa (Angie Dickinson), decide di assumere un sicario affinché uccida il giovane.

Quest’ultimo, però, riesce ad essere più agile, sopravvivendo all’agguato e ferendo il suo aggressore.

Ormai la situazione è chiara: Dan dovrà affrontare la sfida e combattere contro Lot.

Arriva il fatidico momento, e nel saloon di Lisa si tiene il tanto atteso scontro che, come previsto, vede soccombere il giovane pistolero. Da questo momento, purtroppo, Dan non riuscirà più a darsi pace, e la sua vita prenderà una svolta inaspettata.