Lulù, Clary e Jessica Selassiè piangono per lettera mamma/ Vivete il presente con leggerezza della vostra età

Lulù, Clary e Jessica Selassiè al Grande Fratello Vip 2021 ricevono una bellissima lettera della mamma. Una sorpresa che ha emozionato fino alle lacrime le tre pronipoti dell’ultimo imperatore etiope Hailè Selassiè detronizzato nel 1975. Dopo la confessione di Lulù Selassiè che ha raccontato di quando è stata vittima di revenge porn, la giovane scoppia a piangere quando viene letta una lettera della mamma. “Amori miei come state? Jessica amore mio! Sono fiera di te hai sempre la visione chiara delle cose e ti prendi cura delle tue sorelle con grande delicatezza e gentilezza, sempre disponibile con tutti” – dice la mamma delle tre sorelle Selassiè.

La lettera prosegue con una pensiero per la figlia più piccola: “cara Clery my sweet love, ascolta le persone più grandi di te che hanno avuto esperienze diverse, non perderti in troppe chiacchiere! Molte volte fa più rumore un minuto di silenzio che dieci minuti di parole. Canta, allenati, balla.

Mamma Lulù Selassiè: “ti sei avvicinata a Manuel Bortuzzo, ma concentrati su te stessa”

La mamma delle sorelle Selassiè ha un pensiero poi per la figlia Lucrezia Selassiè: “tu cara piccola Lulù amore mio, sei così sensibile e fragile, sempre amorevole e coccolona con tutti nella casa. Malgrado tu abbia delle ferite nel tuo cuore, spero tu possa trasformarle in forza. Dal primo giorno ho visto che ti sei avvicinata a Manuel però ti consiglio di viverti a pieno questa esperienza al Grande Fratello. Concentrati su te stessa e divertiti, torna a sorridere, a cantare, a vivere di leggerezza. Passa più tempo con le persone della casa”.

Sul finale la donna ha un consiglio per le tre figlie: “a tal proposito voglio ringraziare dal profondo del mio cuore le persone che sono state così amorevoli verso le mie figlie, grazie! Amori miei divertitevi! Cercate di vivere il presente con la leggerezza della vostra età. Vi amo immensamente. Mamma”.

