Sorelle Selassié attaccano gli autori del GF Vip/ “Solo clip dove passiamo per pazze”

La nuova edizione del Grande Fratello Vip è entrata nel vivo e dopo la puntata di ieri sera le sorelle Selassié non hanno gradito l’immunità data a Soleil Sorge da Adriana Volpe e alla fine della puntata si sono sfogate e hanno parlato della loro coinquilina: “Soleil è una provocatrice molto cattiva. Io conosco persone che conoscono lei e ci hanno detto tutto. Non facci nomi perché non mi permetto. Non vorrei mettere in mezzo terzi che poi non possono replicare. Queste persone ci hanno detto che è cattiva. Noi all’inizio abbiamo detto ´Perché dobbiamo pensare male di lei se non la conosciamo?´ Però poi conoscendola possiamo dire che avevano ragione, è davvero cattiva”.

Ma la rabbia delle tre sorelle reali non è finita qui, quella di ieri è stata una puntata difficile per loro, a partire da Lulù alle prese con la gelosia per Manuel Bortuzzo, soprattutto dopo la commovente lettera aperta da parte di Federica, la sua ex fidanzata, con la quale il ragazzo ha ancora un buon rapporto e per cui nutre ancora affetto, fino ad arrivare al momento in cui Adriana Volpe, prima di dare l’immunità a Soleil Sorge, ha chiesto un primo piano delle tre sorelle per vedere la loro reazione all’immunità a cui le ragazze hanno commentato: “Grazie per averci inquadrato”.

Le sorelle Selassié attaccano gli autori del Grande Fratello Vip

Le tre sorelle Selassié dopo la puntata del Grande Fratello Vip hanno sfogato tutta la loro rabbia accumulata nel corso della serata attaccando anche gli autori del programma: “Caro Gf, metti i video giusti in puntata, perché passiamo sempre male qua. Stranamente non fanno vedere i pezzi in cui loro sono cattivi con noi, però mandano in onda le clip dove noi passiamo per pazze. Ma c’è un motivo ai nostri comportamenti”.

All’interno della casa del Grande Fratello Vip le tre sorelle reali di sicuro non si tengono lontane dalle discussioni con gli altri coinquilini e, con il loro modo di fare schietto e diretto, non sono mai esenti da discussioni con gli altri concorrenti, anche con quelli più pacati come Nicola Pisu. Infatti, durante le nomination tra i concorrenti le tre sorelle e Nicola si sono nominati a vicenda e hanno avuto un piccolo dibattito in cui hanno detto: “Non venire a chiederci consigli su come sei vestito se poi dici che non riesci ad avere rapporti con noi”.

