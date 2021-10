Lulù Hailé Selassié/ Gelosa di Sophie Codegoni: “Manuel Bortuzzo, sei ingenuo!”

Lucrezia Hailé Selassié, detta simpaticamente Lulù, nella Casa del Grande Fratello Vip sta attirando sempre di più l’attenzione su di sé, grazie al rapporto speciale con Manuel Bortuzzo. Tra i due ragazzi pare ci sia un grande feeling, fatto di sguardi, ammiccamenti, complicità, coccole ed è naturale che gli altri inquilini si sentano quasi in dovere di esprimere il loro parere in merito a questa simpatia.

Una delle sorelle di Lucrezia ha parlato di lei come una ragazza fragile che troppo spesso ha la tendenza a non essere sicura di chi le sta accanto. Sophie Codegoni, invece, ha evidenziato la difficoltà di vivere un rapporto del genere in un contesto dove tutto appare più ampliato e di quanto sia naturale che ci si possa intimorire. La certezza è una: i due ragazzi hanno catalizzato l’attenzione del pubblico, che da sempre ha dimostrato un certo interesse nei confronti delle relazioni nate all’interno della Casa. Nelle ultime ore, tuttavia, il nuotatore parrebbe avere tirato il freno a mano, rinunciando a un bacio che Lulù avrebbe voluto dargli.

LULÙ E MANUEL: COSA È SUCCESSO DOPO LA SCORSA PUNTATA

Dopo la puntata di lunedì 28 settembre 2021, Lulù e Manuel hanno avuto modo di discutere a lungo e di chiarire i loro punti di vista. Dal confronto è emersa una sostanziale differenza tra i due: mentre Lucrezia risulta essere più diretta ed espansiva, Manuel è per natura più riservato e fatica ad esternare i suoi sentimenti. Ad aumentare i timori di Lucrezia c’è, inoltre, l’atteggiamento della modella Sophie, che a suo dire non è sincera nei confronti di Manuel. “Tu sei troppo gentile, un altro uomo non darebbe tutte queste attenzioni. Devi capirlo, sei troppo ingenuo” ha detto la “princess” a Manuel Bortuzzo, accusandolo di non accorgersi del fatto che le attenzioni di Sophie potrebbero andare ben oltre la semplice amicizia.

Il ragazzo è riuscita però a rassicurarla, affermando che di fronte ai suoi reali problemi e difficoltà, queste dinamiche gli interessano poco. Sono due persone diverse e, nonostante ciò, continuano a vivere dei bei momenti insieme: per questo, il consiglio di Manuel è quello di concentrarsi sulla loro permanenza nella Casa e di cogliere solo gli aspetti positivi.

LUCREZIA HAILÉ SELASSIÉ: GELOSIA IMMOTIVATA?

Lucrezia e le sorelle sono molto vicine e la ragazza è consapevole del fatto che possa sempre contare su di loro anche nei momenti di debolezza. La sua gelosia nei confronti di Sophie, a loro giudizio, è immotivata, ma pare che per Lulù sia fonte di amarezza. La ragazza, anche dopo la puntata, ha mostrato quanto questo, per lei, sia diventato un chiodo fisso, nonostante qualcuno le abbia fatto notare di essere benvoluta da tutti non solo all’interno della Casa, ma anche dal pubblico televisivo.

Lucrezia, infatti, non deve temere nulla: il suo percorso nel reality è privo di ostacoli, non ha provocato nessun dissapore all’interno del gruppo e ci sono tutte le premesse affinché possa proseguire la sua avventura. Tutti sono concordi nel desiderare che Lucrezia si diverta di più e partecipi attivamente a tutte le attività, senza lasciarsi condizionare da altri fattori. Il Grande Fratello Vip mette a dura prova tutti ed è facile lasciarsi condizionare anche dalle piccole cose: l’importante è che la ragazza comprenda che, in fondo, è solo un gioco.



