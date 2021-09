Lulù Selassiè “friendzonata” da Manuel Bortuzzo al GF VIP/ Quel bacio senza passione che sa di addio

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè, approfittando della presenza di tutti i concorrenti in cucina per la preparazione della cena, si concedono un momento di tranquillità in giardino per continuare a conoscersi e scoprire lati caratteriali di ciascuno che, finora, non sono ancora venuti fuori. Tra i due, Lulù è sicuramente quella più fisica es estroversa. La principessa Selassiè non nasconde i propri sentimenti e ammette di provare qualcosa per l’atleta che, invece, appare più frenato. “La differenza tra me e te è che con te è palese, mentre io riesco a nasconderlo”, ha spiegato Manuel.

Lulù, da parte sua, ha ammesso di rimanerci male ogni volta che lui si allontana quando hanno l’occasione di stare da soli. Presa dal rapporto che stanno instaurando, Lulù chiede se lui sia convinto di voler continuare la conoscenza. “A volte vedo che stiamo qua da soli e tu prendi e te ne vai, io non ti dico niente ma ci rimango un po’ male”, ammette la principessa del Grande Fratello Vip 2021.

Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo: confidenze al Grande Fratello Vip 2021

Lulù Selassiè non nasconde di avere dubbi sulla volontà di Manuel Bortuzzo di portare avanti la loro conoscenza, ma nonostante tutto, ammette di essere contenta di averlo conosciuto. “Sono contenta che tu mi hai capito come persona, se a volte sembra che faccio delle cose esagerate o sono frettolosa è perché sto bene con una persona”, dice la principessa mentre Manuel appare più frenato – “A me piace di più parlare a gesti. Sono romantico, è solo arrivare ad esserlo che richiede tempo”.

“Io do sempre il mio cuore alle persone che amo e a cui voglio bene, nonostante abbia sofferto in passato perchè non riesco a frenarmi”, aggiunge Lulù prima di concludere il momento con un bacio.



