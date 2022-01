Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo, nessuna Love Boat per l’addio: è polemica!/ Web in rivolta contro gli autori

Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo niente serata romantica in Love Boat, la cosa non passa inosservata i fan che…

Grande momento di romanticismo al Grande Fratrello Vip, Lulù Selassiè ha scritto una lettera d’amore a Manuel Bortuzzo. Il nuotatore ha preferito leggere la lettera per conto suo ma poi l’ha commentata a voce alta. Manuel Bortuzzo ammette di non aver mai provato un sentimento così forte ed è convinto che fuori la casa la loro relazione proseguirà. Manuel ha infatti detto a Lulù: “Ti devi amare sempre per quella che sei, perché sei stupenda sempre. Il tuo splendore viene da dentro. Tu brilli. Con me sei al sicuro, il tuo amore è al sicuro e anche io finalmente mi sento di dare tutto l’amore che ho”. Prima del suo addio, Manuel Bortuzzo ha voluto fare una richiesta agli autori chiedendo di trascorrere qualche ora con Lulù in Love Boat. “Sto aspettando che mi dicano se possiamo andare in Love boat, non dite niente però”, aveva detto il nuotatore.

Gli autori però avrebbero negato l’accesso tanto che in queste ore è scoppiata una polemica in proposito. Sui social, c’è chi rumoreggia: “Ma che schifo che il Grande Fratello non ha organizzato niente per l’ultima sera di Lulù e Manuel…cioè gli hanno negato pure la love boat ma è assurdo”. In effetti, non si comprende il motivo per cui gli autori non abbiano accolto questa richiesta considerando che invece pochi giorni fa Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi avevano avuto questa possibilità. Forse è una questione di simpatia? C’è chi ventila questa ipotesi: “Sicuramente Lulù e Jess non sono le preferite dagli autori altrimenti non si spiega”.

Lulù Selassié sta vivendo un momento particolarmente difficile. Se la sua storia con l’atleta Manuel Bortuzzo sembra andare a gonfie vele, la decisione del partner – che di recente ha dimostrato tutto il suo amore verso la bella ventitreenne attraverso una lettera romanticissima – di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip, lascerà sicuramente un vuoto nella ragazza e potrebbe cambiare il suo modo di relazionarsi con gli altri concorrenti e vivere il gioco. I due, nonostante un primo momento di indecisione, specialmente da parte del nuotatore, e un po’ di tira e molla, si sono mostrati nel tempo molto innamorati e uniti e sono stati, di recente, al centro di alcune discussioni con gli altri inquilini della casa. Durante l’allestimento della messa in scena shakespeariana “Romeo e Giulietta”, sembra infatti che gli altri concorrenti abbiano privilegiato per ricoprire i ruoli degli sfortunati amanti protagonisti del dramma inglese Alessandro e Sophie a Lulú e Manuel per non avere un Romeo in sedia a rotelle. Questo ha fatto andare letteralmente su tutte le furie la principessina – che ci ha già abituati ad una certa schiettezza -, che ha cercato di capire da chi fosse arrivata questa discutibile scelta, scoprendo non senza poco stupore e rabbia che una degli artefici era addirittura la sorella Jessica.

La scenata di Lulù Selassiè ha dato molto da scrivere ai blogger, che nelle ore successive al fatto si sono divisi tra chi reputa eccessiva la reazione della giovane ereditiera e chi la appoggia incondizionatamente. Quel che è certo è che questa favola d’amore vissuta tra Lulú Selassiè e Manuel Bortuzzo , nonostante la prossima ormai dichiarata sospensione per l’abbandono della casa da parte dello sportivo, ha rappresentato una parentesi di sincero romanticismo, che ai fini del percorso in vista della finale potrebbe in qualche modo contribuire ad un aumento della popolarità e dell’affetto da parte del pubblico nei confronti della bella Lulú Selassiè. Resta ora da capire come la principessa reagirà quando l’uscita della casa di Manuel sarà cosa fatta: riprenderà come nulla fosse il percorso di gioco, oppure accuserà la mancanza di una spalla sincera su cui contare e piomberà in giornate malinconiche, sperando in una nomination che possa avvicinarla al compagno, col quale, nella casa, ha già parlato di convivenza?



