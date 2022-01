Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo, nozze in vista?/ Lei “Vogliamo sposarci” Web in tilt

La scelta di estromettere Manuel Bortuzzo dal ruolo di Romeo imbarazza i concorrenti del GF VIP

Una dichiarazione di Lucrezia Selassiè, meglio conosciuta come Lulù, all’interno della casa del Grande Fratello VIP sta mandando in tilt i social media. Procediamo con ordine. Tutto ha origine dalla decisione degli autori di proporre agli inquilini un nuovo spettacolo teatrale: Romeo & Giulietta. I ruoli dei protagonisti sono stati assegnati ad Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, scatenando dunque il risentimento di Lulù che se l’è presa parecchio. Secondo lei, lei e Manuel Bortuzzo, coppia effettivamente più rodata rispetto all’altra, sono stati scartati per la condizione fisica dell’ex nuotatore. Tuttavia, sono lontani i tempi in cui la coppia si lasciava facilmente abbattere. Manuel Bortuzzo scappava in confessionale per evitarla e la supplicava di lasciargli i suoi spazi. Lulù ne usciva straziata perdendo il suo punto di riferimento maggiore (escludendo le sorelle) nella casa del Grande Fratello Vip. La coppia, oggi, sembra attraversare decisamente un momento diverso…

La dichiarazione di Lulù: “Ci amiamo, abbiamo dei progetti, vogliamo sposarci”

Questa volta Lulù Selassiè ha colto l’occasione per esprimere ancora una volta i suoi sentimenti a Manuel Bortuzzo. E qui è arrivata la novità. L’affermazione che nessuno si aspettava ma che evidentemente è ben nota nelle menti dei protagonisti già da diversi tempi. Queste le parole della princess (fake?) pochi minuti dopo l’accaduto: “Siamo fidanzati, ci amiamo, abbiamo dei progetti, siamo sicuri che vorremo stare insieme per il futuro. Io e te siamo certi che vogliamo sposarci e stare insieme”. Quanto basta per mandare in tilt i social media: le sue parole sono rimbalzate tra Twitter e Instagram, spiazzando molti e facendo sognare altri. Il loro rapporto ha conosciuto fasi burrascose ma adesso la bilancia sembra essersi stabilizzata e anche fuori dalla casa la coppia sembra avere molto da raccontare.

