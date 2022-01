Manuel Bortuzzo, Lulù Selassié svela frase choc/ “Viene da piangere”: chi l’ha detta?

Una nuova bufera si abbatte sul Grande Fratello Vip 2021. Tutta colpa di una frase sgradevole che Lulù Selassié ha dichiarato di aver sentito e che riguarda Manuel Bortuzzo. La principesse si è offesa al punto tale da rifiutarsi di prendere parte allo spettacolo che era stato organizzato per festeggiare il compleanno di Katia Ricciarelli. Bisogna fare allora un passo indietro in questa vicenda i cui dettagli sono ancora fumosi. Lulù avrebbe voluto che Manuel interpretasse Romeo e lei Giulietta. «Non lo voglio fare», ha sbottato in merito allo spettacolo quando Davide Silvestri e Giucas Casella la sollecitavano a partecipare allo spettacolo.

«Devo fare la cosa che Manuel è mio padre? Siamo noi l’unica coppia vera e innamorata qui dentro. Non mi va. Poi devo mettermi questo abito pieno di polvere? Non mi va mi sento male». Anche Valeria Marini ha provato a chiedere spiegazioni a Lulù Selassié, che ha ribadito la sua posizione: «Non mi va di farlo. Non mi piace che comunque io e Manuel che siamo la vera coppia del Grande Fratello Vip dobbiamo fare la parte che lui è mio padre e Sophie e Ale fanno Romeo e Giulietta».

Dopo però Lulù Selassié ha raccontato a Manuel Bortuzzo il reale motivo del suo rifiuto e perché non avrebbero ottenuto la parte di Romeo e Giulietta. «Sai cosa mi hanno detto? Che non è bello da vedere perché tu sei in sedia a rotelle. Mi viene da piangere». Così è cominciata una sorta di missione della principessa per capire chi avesse avuto quell’uscita fuori luogo. Si è rivolta alla sorella Jessica, che si sarebbe presa tutte le colpe per non far restar male Manuel. «Sei stupida allora», la replica di Lulù, comprensibilmente delusa.

Ma secondo alcune teorie che circolano su Twitter, e riportate da BlogTivvu, sarebbero stati Katia Ricciarelli e Davide Silvestri a dire ciò. Quindi, l’ipotesi è che Jessica si sia presa la colpa per non far scoppiare un caso all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 2021. In ogni caso, ora gli utenti sul web non hanno nascosto il fastidio per l’esternazione di Jessica ed eventualmente per la decisione di “coprire” gli altri due concorrenti, anziché prendere le parti della sorella e di Manuel. Al momento però quelle su Katia e Davide sarebbero congetture…

Lulù piange perché voleva fare Giulietta nello spettacolo e dice a Manuel che non l’ha potuto fare perché lui non poteva fare Romeo in sedia a rotelle.

Tutti pensano sia stata Katia a dire una cosa così grave.

Alla fine Jessica ammette che era stata lei a pensarlo. #Gfvip pic.twitter.com/6WaS6fWbis — More Inside🌙 (@MoreInsideX) January 18, 2022





