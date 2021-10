Lulù Selassiè gelosa di Manuel Bortuzzo al GF Vip/ Lui: “Non siamo fidanzati”

Lulù Selassiè gelosa di Manuel Bortuzzo. I due gieffini che hanno dato il via ad una conoscenza più profonda nella casa del Grande Fratello Vip 2021, non viaggiano sulla stessa lunghezza d’onda. Lulù mostra sempre più interesse nei confronti del nuotatore che, invece, preferisce andare piano e godersi serenamente l’avventura nella casa. Nelle scorse ore, così, è bastato un gesto di Soleil Sorge per scatenare la gelosia di Lulù. Mentre erano a cena, Soleil ha offerto un po’ della sua zuppa agli altri concorrenti. Manuel ha accettato l’offerta scatenando così la gelosia di Lulù.

Quest’ultima, infatti, ha invitato Bortuzzo a non fidarsi di Soleil e a starle lontano, ma Manuel è apparso sicuro di sè e, a sua volta, l’ha invitata a non dirgli cosa fare. “Lo so cosa devo fare, io sto già avanti…ti chiedo per cortesia di non dirmi cosa devo o non devo fare”, ha puntualizzato Manuel.

Manuel Bortuzzo chiarisce il rapporto con Lulù

Dopo il confronto in salone, Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè hanno continuato a parlare del loro rapporto anche in camera da letto. Lulù, vedendolo infastidito, gli ha spiegato di non volerlo turbare e di farle presente quando i suoi atteggiamenti lo infastidiscono. Manuel, tuttavia, l’ha rassicurato, ma anche puntualizzato di non essere il suo fidanzato.

La conoscenza tra i due, però, continua. Nonostante i vari alti e bassi, infatti, Manuel ha ribadito di non essere arrivato al punto da essere infastidito da lei e di voler continuare a conoscerla aggiungendo che, quando non vorrà più portare avanti la conoscenza, sarà il primo a dirlo. I due, dunque, riusciranno a trovare un punto d’incontro?

