Lulù Selassié sbotta “Che loquacità, por*a tro*a”/ Signorini chiede provvedimenti al GF VIP

Al Grande Fratello Vip 2021 le nomination sono sempre un momento di forte scontro per tutti i concorrenti del reality che puntualmente si lasciano andare ad accese discussioni tra di loro creando molto baccano e facendo infuriare più di una volta il conduttore Alfonso Signorini che non riesce a comunicare e a procedere con le nomination.

Elsa Masci, Signorini ricorda la mamma di Mara Venier/ Retroscena sulla malattia a GF

Questa sera, durante la trentunesima puntata del Grande Fratello Vip 2021 il conduttore si è lasciato andare ad un rimprovero nei confronti di tutti i concorrenti, dopo la nomination di Manuel Bortuzzo nei confronti di Soleil Sorge, facendo notare come in tre anni di conduzione dello show non gli sia mai capitato di non ricevere rispetto in questa maniera. Alfonso Signorini ha ammesso: “Non per me, ma c’è gente che lavora per voi”.

Nathaly Caldonazzo "Nozze di Valeria Marini? Sono andata via"/ Signorini "Anch'io!"

Parolacce in diretta al Grande Fratello Vip 2021, Alfonso Signorini chiede un provvedimento disciplinare

Le discussioni tra tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip 2021 sono continuate anche dopo la lite tra Soleil Sorge e gli altri concorrenti della casa e dopo che Lulù Selassiè ha nominato nuovamente l’influencer, Soleil ha voluto replicare senza lasciare spazio alla principessa di spiegare il motivo della sua nomination. Lulù non riuscendo a parlare ha solo commentato il comportamento dell’influencer con “Che loquacità, io non riesco a parlare”.

Alla fine della nomination Lulù Selassié si è lasciata andare ad un’imprecazione a microfoni aperti, sbottando con: “Che loquacità, por*a tro*a”. Le parole della principessa hanno sconvolto Alfonso Signorini che dopo aver chiuso il collegamento con la casa si è rivolto direttamente alla redazione del programma e al pubblico da casa garantendo che presto verrà preso un provvedimento disciplinare per tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip 2021 per via del loro comportamento durante le dirette il più delle volte scorretto nei confronti del pubblico e della redazione dello show.

SIGNORINI ZITTISCE SONIA BRUGANELLI, LEI LASCIA LO STUDIO/ GF, rientra e lo bacchetta

© RIPRODUZIONE RISERVATA