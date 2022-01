Lulù Selassié, ultime ore con Manuel Bortuzzo?/ In cerca dei tutori “Non è facile…”

“Chi la dura la vince” questa frase potrebbe sintetizzare il rapporto che è nato nella Casa del “Gf Vip” tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè, caratterizzato da numerosi alti e bassi, ma che sembra essersi notevolmente stabilizzato nell’ultimo periodo. La ragazza, infatti, ha sempre dimostrato di credere nel sentimento che sarebbe potuto nascere tra loro e non si è data per vinta nemmeno nei momenti in cui il nuotatore si rivolgeva in modo tutt’altro che benevolo.

Ora il ragazzo sembra avere compreso di provare qualcosa di davvero fortissimo per Lulù Selassiè ed è desideroso di costruire qualcosa di serio con lei quando entrambi avranno concluso la loro esperienza nel reality. Un momento che potrebbe arrivare prima di quanto si possa pensare, visto che non è escluso che il giovane possa decidere di lasciare anzitempo per preservare la sua salute.

Manuel Bortuzzo e la dedica d’amore a Lulù Selassiè: una prova importante

Fino a qualche tempo fa Manuel Bortuzzo non esitava a definire opprimente la sua Lulù Selassiè, che non era disposta a lasciarlo quasi mai da solo, nemmeno quando era il suo fisico a richiederlo. Ora è il ragazzo ad avere cambiato drasticamente opinone e a sottolineare quanto sia importante per lui la vicinanza di quella che ora può definire la sua fidanzata: “Sei aria per chi fatica a respirare, lo spiraglio di luce di chi lo cerca nel buio – le ha scritto in una lettera -. Sei la vita che non riesco a vivere. Quanto è difficile! Tu lo capisci, sembra di sì. Se solo potessi dirtelo meglio, senza sembrare pesante, è difficile”.

Il ragazzo apprezza ora i momenti in cui Lulù Selassiè arriva a sacrificarsi per lui, come aveva fatto qualche giorno fa quando i due si erano ritrovati in giardino sotto la pioggia con lei che teneva dolcemente l’ombrello: “Tu ci sei, io ci sono, scusa se non riesco a darti tutto quello che vorresti. Scusa se non ti faccio vivere le cose come le hai sempre sognate, sarà solo un lontano ricordo, vero? Tutto ciò non mi appartiene, mi spegne e non mi dà pace, ma avrà una fine? Sì, non riesco a dirlo con la certezza che usi tu, ma sì! Sarà un altro nostro inizio! Non vedo l’ora di liberare la testa da tutti i pensieri per dare ancora più amore a te, più di 1.400 mondi, meriti luce. Meriti il mondo, sarò all’altezza di tutto ciò. Pensa a qando mi perdo nei tuoi occhi, lì mi si riaccende la speranza e sono invincibile, ci riesco!”.

Ultime ore nella Casa con Manuel Bortuzzo, come reagirà Lulù Selassiè?

In queste ore Lulù Selassié si prepara a salutare Manuel Bortuzzo, ormai prossimo alla sua uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip come annunciato ai suoi inquilini già da diversi giorni. Per questo sui social in tanti fan della Princess si sono mobilitati per far sentire tutta la loro vicinanza alla ragazza che nei prossimi giorni si ritroverà senza il giovane fidanzato al suo fianco. L’idea è quella di organizzare un aereo che possa far giungere nella Casa il loro affetto.

A fare da contorno a questi momenti ci ha pensato anche Manila Nazzaro che con una lettera ha voluto riassumere ciò che sente per Manuel ma anche per Lulù Selassiè, che ha sempre trattato con fare materno. Nel frattempo la ragazza ha mostrato tutta la sua vicinanza a Manuel preparandosi alla sua uscita ed organizzando tutto al meglio, al fine di esaudire il desiderio del ragazzo di indossare i tutori. “Non è così facile mettere le scarpe a un piede morto!”, ha scherzato lui, ma Lulù non ha voluto sentire ragioni continuando a dargli una mano.

