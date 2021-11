Lulu vs Nicola Pisu: “A Miriana hai detto frase orribile”/ “Tu sei un buono ma…”

Alta tensione nella casa del Grande Fratello Vip 2021 fra Nicola Pisu e Miriana Trevisan. I due ormai sembrano davvero arrivati al capolinea della loro ‘storia’, e lo si è capito chiaramente quanto accaduto durante le nomination. Nicola, infatti, ha votato la sua “fiamma” in occasione delle nomination finali dicendo di sentirsi presa in giro da lei, e questi ha ricambiato “il favore”. Nell’occasione, poi, il figlio di Patrizia Mirigliani si è rivolta a Miriana dicendole “Meriti uomini che ti trattano male”, parole che sono state subito ammonite da Alfonso Signorini, il conduttore dello show. Finita la diretta, della vicenda ne hanno parlato anche Nicola, Lulù e Aldo Montano, alla presenza di Manuel Bortuzzo.

Nicola Pisu "Miriana Trevisan, meriti uomini che ti trattino male"/ Caos al Gf Vip!

Lucrezia delle tre Princess si è rivolta così all’ex ‘compagno’ della Trevisan: “Hai detto una farse brutta, è orribile”, ritornando sulla questione di sopra, e Nicola ha cercato di discolparsi: “No, il mio senso è stato, siccome io l’ho sempre trattata bene, le ho detto, vai a farti trattare male, il senso io era che visto che l’ho sempre trattata bene, io le ho detto vai a farti trattare male da qualcun’altro”. Anche Montano però non sembra d’accordo: “Proprio brutta detta così”. Quindi di nuovo Lulù: “Tu sei buono e sensibile, una frase del genere non doveva uscire, e come se un Aldo se ne esce con sta frase quando sappiamo che è un buono dentro”.

Nicola Pisu "Miriana Trevisan? Si poteva evitare di andare oltre i baci"/ I dubbi sui suoi sentimenti

NICOLA PISU E LULU’: “MIRIANA A 49 ANNI ED E’ UNA DONNA…”

Di nuovo Nicola: “Io non ho mai detto che è una persona cattiva, ma a me le persone che si arrampicano sugli specchi con i sentimenti e che devono sviare il discorso perchè non mi sanno dire la verità, io non le reputo buone persone mi spiace”. Poi, parlando più in generale del rapporto fra i due, Nicola ha aggiunto: “Pretendo, esigo, sui sentimenti, se tu mi vuoi bene mi dici ‘fra me e te non ci potrà mai essere niente’, va benissimo, mi allontanavo e fine”, e Lulu ha ribattuto: “Però non era quello che lei voleva”, di nuovo Nicola: “No era quello che voleva”, e ancora: “Se sei sicura non lo fai, perchè non hai 12 anni, neanche 15, e ne hai 49, siamo adulti, quindi come sono chiaro io e diretto, dico le cose, vorrei che lo fosse una persona più grande di me e che è pure donna, le donne sono molto più avanti dei nostri uomini, quindi quando non c’è chiarezza…”. Poi la conversazione si è interrotta in quanto Lulù si è allontanata.

