Luna Marì indossa il vestito disegnato da mamma Belen/ Il significato nascosto…

Belen Rodriguez sta vivendo un momento magico. La showgirl argentina che, dopo aver accusato un leggero malore, oggi tornerà a lavorare partecipando alle registrazioni di Tu sì que vales 2021, lo scorso 12 luglio, è diventata mamma della piccola Luna Marì. La piccola, frutto dell’amore tra la showgirl e il compagno Antonino Spinalbese, è stata molto desiderata dai genitori che sono follemente innamorati di lei. Con Santiago che resterà sempre il suo principe ha provato le prime, indelebile emozioni che provano tutte le giovani mamme. Con Luna Marì sta affrontando una maternità più consapevole. Oltre ad aver trascorso una gravidanza tranquilla e serena, Belen ha anche trascorso il suo tempo disegnando gli abiti che, oggi, indossa la sua piccola Luna Marì. Per la linea di vestiti ideata per la sua bambina, Belen non ha lasciato nulla al caso e, sui social, svela il significato della tutina indossata da Luna nell’ultima foto pubblicata su Instagram.

Il significato nascosto degli abiti di Luna Marì

Innamorata della sua piccola Luna Marì che ha già affrontato il suo primo viaggio seguendo la mamma a Roma per le registrazioni di Tu sì que vales 2021, Belen Rodriguez, sui suoi profili social, ha pubblicato una nuova foto della sua principessa. La showgirl ha mostrato il viso della figlia subito dopo la sua nascita e, nell’ultima foto condivisa, Luna Marì indossa una tutina a fiori a fondo beige, con le maniche a sbuffo. Un modello ideato da Belen che, nella didascalia, ha svelato anche il significato nascosto di quella creazione. “Dei fiorellini sul lino, una tradizione tramandata di generazione in generazione. Dalle mie origini alle tue“, ha spiegato Belen svelando come, in Argentina, il lino fiorato sia un tessuto molto utilizzato per i vestiti dei neonati.

