LUNA ROSSA VINCE IL ROUND ROBIN SE: I RISULTATI UTILI

Luna Rossa vince il round robin della Louis Vuitton Cup 2024? La domanda diventa di attualità oggi, domenica 8 settembre, quando sono previste le ultime tre regate della seconda fase di questa competizione di vela, che poi con le semifinali (tra 14 e 19 settembre) assegneranno il posto di sfidante di Team New Zealand nella America’s Cup. Luna Rossa vince il round robin? L’imbarcazione italiana si è qualificata alla semifinale con largo anticipo, ma il primo posto sarebbe comunque molto importante.

Infatti, concede la possibilità di scegliere la sfidante con il match che sarà al meglio delle nove regate, un vantaggio non indifferente da andare a prendere. Adesso possiamo provare a scoprire in che modo Luna Rossa vince il round robin: il calcolo a dire il vero è particolarmente semplice perché manca una sola regata al termine della Louis Vuitton Cup 2024, e dobbiamo anche ricordare che ciascuna gara porta in dote un punto nella classifica di questo round robin. Fatte queste premesse, ora scopriamo i calcoli.

LUNA ROSSA VINCE IL ROUND ROBIN SE: SERVE UNA VITTORIA OPPURE…

Luna Rossa vince il round robin della Louis Vuitton Cup 2024 con una vittoria: oggi l’imbarcazione italiana, salvo rinvii per maltempo, affronta Alinghi e parte da una situazione di primo posto in classifica, dunque è padrona del suo destino. I punti di Luna Rossa sono 6, per ciascuna regata vinta; tuttavia nelle gare del sabato Luna Rossa ha mancato il primo match point a disposizione, perché Ineos Britannia ha prima battuto Alinghi e poi ha sconfitto nettamente gli italiani nella regata diretta, portandosi così a 5 punti.

Oggi l’imbarcazione britannica se la vede con Orient Express: una regata che, se persa, consegnerebbe subito a Luna Rossa la vittoria nel round robin. In caso contrario, cioè con successo di Ineos Britannia, Luna Rossa dovrebbe battere Alinghi: attenzione, in caso di arrivo a pari punti ci sarebbe lo spareggio e dunque dovremmo aspettare ancora per rispondere alla domanda che ci stiamo ponendo, ovvero se Luna Rossa vince il round robin della Louis Vuitton Cup 2024.