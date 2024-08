Fedez e Luna Shirin Rasia stanno insieme? Scatta il bacio tra il rapper e l’ultima fidanzata di Michele Merlo

Le indiscrezioni lanciate nei giorni scorsi dalla pagina Very Inutil People hanno trovato conferma nel numero di Chi oggi in edicola: è Luna Shirin Rasia la nuova fidanzata di Fedez. I settimanali parlano di fidanzata ma è troppo prematuro dirlo. Quel che è certo è che i due sono usciti allo scoperto e sono stati beccati in atteggiamenti inequivocabili. Dopo la separazione con Chiara Ferragni Fedez è stato paparazzato con molte ragazze, definite ‘fidanzate’ come Garance Authié e Sveva Magatti, ma chi lo conosce, come l’esperto di gossip Alessandro Rosica, ha assicurato che il rapper per il momento non ha intenzione di buttarsi in una storia seria e vuole solo divertirsi.

La nuova fidanzata di Fedez è Luna Shirin Rasia? A giudicare dalle foto postate dal magazine non ci sono dubbi che i due sono molto intimi e in sintonia. I paparazzi del settimanale Chi questa settimana hanno immortalato Fedez in Costa Smeralda intento ad amoreggiare con la nuova ragazza, tra coccole e baci. Mora con il caschetto il suo nome già lo conoscono in molti perché è famosa per essere stata l’ultima fidanzata di Michele Merlo. “Fedez in vacanza con gli amici in Costa Smeralda amoreggia con Luna Shirin Rasia, 23 anni, la terza fiamma con cui viene sorpreso dopo la separazione da Chiara Ferragni”: si legge sul settimanale.

Luna Shirin Rasia, chi è la nuova presunta fidanzata di Fedez? Modella di 23 anni

Chi è la nuova fidanzata di Fedez, Luna Shirin Rasia? Le informazioni su di lei sono davvero molto poche, ma da quel che è emerso e ripreso dalla rivista, pare che di professione faccia la modella e oggi abbia 23 anni di età. Non si sa dove sia nata e quando, ma sbirciando la biografia di Instagram sembrerebbe possa avere origini italiane e spagnole, anche se su questo non c’è certezza effettiva. È certo, invece, che vive a Bologna.

Luna Shirin Rasia è stata l’ultima fidanzata di Michele Merlo, morto prematuramente nel 2021 ed era con lui quando si è sentito male. All’epoca ai social aveva affidato uno struggente post: “Il destino ci ha fatti incontrare e come per magia ci ha fatto vivere momenti di amore puro, di gioia immensa in piccoli momenti e gesti, quelli che tanto amavamo. Ti ringrazio infinitamente per avermi fatto credere in me stessa e nell’amore. Non so quando e se sarò pronta a rituffarmi in questo mondo, ma ci riuscirò, te lo prometto cuore mio, perché la forza che mi hai dato tu nessun altro mai riuscirà a darmela.”

