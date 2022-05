Luna Shirin Rasia, fidanzata Michele Merlo/ “Scrisse l’ultima canzone per me, poi…”

Questo pomeriggio a “Verissimo” papà Domenico ricorderà, a quasi un anno dalla sua morte, Mike Bird, alias Michele Merlo, il cantautore e scrittore scomparso lo scorso giugno a soli 28 anni a causa di un’ischemia cerebrale causata da una leucemia fulminante che, secondo quanto emerso dalle indagini condotte finora, non sarebbe stata diagnosticata in tempo. E l’ospitata del papà dell’artista uscito dalla scuola di “Amici” fa accendere i riflettori anche sulla giovanissima Luna Shirin Rasia, la fidanzata di Michele e la persona che a soli 20 anni ha assistito impotente al dramma del compagno con cui stava assieme da poco tempo.

CHI È LUNA SHIRIN RASIA?

Ma chi è Luna Shirin Rasia e cosa sappiamo di lei? Già l’estate scorsa di questa ragazza di origini venezuelane (è nata in quel di Caracas) ma che da tempo vive a Bologna non si sapeva molto: anzi la morte drammatica e improvvisa di Michele Merlo l’aveva portata alla ribalta delle cronache non solo per via di un tenero e commovente post d’addio scritto in quei giorni ma anche perché si trovava assieme al ragazzo quando si era sentito male. A dire la verità pare che la diretta interessata non avesse mai parlato pubblicamente della sua relazione con l’artista e, stando a quanto affermano i bene informati, viveva assieme al compagno da poco tempo nel capoluogo felsineo: Luna inoltre, almeno fino al maggio 2020, pare fosse fidanzata con un altro ragazzo, aspetto che induce a pensare come lei e Michele non si frequentassero ancora da così tanti mesi.

LUNA SHIRIN RASIA, FIDANZATA DI MICHELE MERLO: “MI HAI SALVATA, ROMANTICO RIBELLE, E ORA…”

Tutto ciò che sappiamo di Luna Shirin Rasia -dall’aver posato come modella per alcuni marchi di abbigliamento all’essere iscritta a Culture e Pratiche della Moda nella sede riminese dell’Università di Bologna- possiamo dedurlo dal suo profilo Instagram e dalle sue Stories. Nel giorno dei suoi funerali, nonostante fosse apparsa molto provata, la ragazza aveva rivolto a Michele delle bellissime parole per ringraziarlo del tempo trascorso assieme: “L’unica cosa che ho chiara è che mi hai salvato, Miki, e te ne sarò sempre grata: grazie a te so cosa voglio, so cosa merito e so chi sono” aveva detto, ammettendo il dolore di doverlo lasciare andare ma ricordando pure uno degli insegnamenti del ragazzo, ovvero quello di non mollare mai. “Ora smetti di sognare e vola tra le stelle e tuffati dentro al mare” aveva invece scritto su Instagram accanto a uno scatto di Michele.

“Ti prometto che andrò avanti e riuscirò a renderti orgoglioso di me: grazie infinitamente mio romantico ribelle. Per sempre, la tua Lulu” aveva concluso Luna che, sul suo profilo Instagram aveva pubblicato nelle Stories una foto di Michele alla guida della sua auto al tramonto, seguita da un video in cui l’artista accarezzava il loro cagnolino e accompagnata da un eloquente “Per sempre così”. Pare inoltre che Merlo non abbia fatto in tempo a condividere con Luna una delle sue ultime canzoni, scritta apposta per lei: “C’è un’ultima canzone che non ho sentito” aveva spiegato mesi fa, all’indomani della tragedia, “lo avevo pregato di cantarmela ma non stava bene e allora mi aveva detto ‘Amore, te la canterà presto davanti a un tramonto, ma non è una canzone sdolcinata: parla di quando non staremo più assieme… ma non perché non ci ameremo più” aveva raccontato Luna, aggiungendo che il testo del brano si trovava nel suo telefono e che lo avrebbe letto solamente quando sarebbe stata pronta.











