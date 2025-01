Lunana – Il villaggio alla fine del mondo, film su Rai 3 candidato all’Oscar

Lunedì 6 gennaio 2025, nel pomeriggio Rai 3, a partire dalle ore 15:45, andrà in onda il film di genere drammatico Lunana – Il villaggio alla fine del mondo. Si tratta di una pellicola realizzata in Bhutan nell’anno 2019 per una produzione firmata Dabgphu Dingphu con la distribuzione in Italia gestita da Officine Blu. Regia e sceneggiatura sono state curate da Pawo Choyning Dorji, candidato all’Oscar per questo film e anche per C’era una volta in Bhutan (2023), come miglior film straniero. Il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Jigme Tenzing mentre il montaggio è stato realizzato da Hsiao Yun Ku.

Nel cast del film Lunana – Il villaggio alla fine del mondo sono presenti tra gli altri Sherab Dorji, Pem Zam, Ugyen Norbu Lhendup, Kelden Lhamo Gurung, Kunzang Wangdi e Thsering Dorji.

La trama del film Lunana – Il villaggio alla fine del mondo: un’aspirante cantante diventa un insegnante in un villaggio sperduto del Bhutan

In Lunana – Il villaggio alla fine del mondo, siamo nello stato del Bhutan, dove vive un uomo di nome Ugyen, il quale sta per realizzare il suo sogno professionale di completare la formazione ed iniziare a lavorare come insegnante. Tuttavia c’è un altro desiderio che da sempre lo caratterizza, ossia quello di lasciare il suo per Paese natale e di andare a vivere in Australia dove peraltro sente di poter trovare le condizioni ottimali per poter poi diventare un cantante.

Quando completa la formazione gli viene dato un primo incarico lavorativo che lo rende perplesso, perché deve andare ad insegnare in un piccolo e remoto villaggio posizionato in alta montagna il cui nome è Lunana. Questo comporta un importante cambiamento di vita e soprattutto il dover mettere da parte il suo sogno di diventare in Australia un cantante.

Per queste ragioni, sembra intenzionato a rifiutare, ma sua nonna lo fa ragionare e lo convince ad accettare questo primo impiego. La scuola si trova a circa 2.800 metri di altezza in un luogo dove la popolazione non arriva alle 500 unità. Non appena arrivato, fa la conoscenza di una guida turistica che gli permette quantomeno di trovare un pasto caldo nell’unica locanda presente e soprattutto una stanza dove poter dormire e sistemarsi almeno per i primi giorni.

Questa però sarà soltanto la prima tappa per poter raggiungere la zona dove effettivamente si trova l’edificio scolastico. L’uomo infatti sarà chiamato a superare un valico a oltre 5000 metri di altezza in una zona che deve essere affrontata solo ed esclusivamente in sella a dei muli. Quando arriva nella piccola comunità, viene accolto come un vero e proprio eroe, ma nonostante questo il neo insegnante vorrebbe tornare indietro.

La guida però lo informa che questo non è possibile, in quanto i muli sono troppo stanchi e quindi bisogna necessariamente trascorrere la notte lì. Il mattino seguente il risveglio sarà dolcissimo, con l’insegnante che trova una delle bambine della sua classe e che gli dà una incredibile energia. L’entusiasmo degli alunni sarà talmente incredibile che il maestro rivedrà la propria decisione iniziando così un meraviglioso percorso professionale e soprattutto emotivo.