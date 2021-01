LUPO, GLI INDIZI: CHI È?/ Scelta dettata dalla fede calcistica? (Cantante Mascherato)

C’è anche quella del Lupo, tra le maschere protagoniste della nuova edizione de Il Cantante Mascherato, il talent game show condotto da Milly Carlucci in onda a partire da oggi, per quattro venerdì consecutivi, in prima serata su Rai1. In diversi video postati su Twitter, precisamente sul profilo ufficiale del programma @IlCantanteRai1, Milly e la squadra della trasmissione hanno voluto introdurre al pubblico i vari personaggi, soffermandosi in particolare su alcuni dettagli del costume e sulla location in cui sono state girate le loro clip di presentazione. Alla Pecorella, naturalmente, è toccato uno scenario bucolico; al Lupo, invece, spetta un’esterna in un castello medievale che – per qualche motivo – ricorda quello di una fiaba. Una fiaba in cui recita la parte del cattivo, magari? Dalla scelta della maschera traspare senza dubbio una personalità forte e che incute anche un po’ di timore; più di questo, al momento, non si può proprio dire.

Il Lupo, un personaggio che incute timore

“Il pozzo di un castello medievale è il luogo in cui si muove il nostro #Lupo”, si legge appunto nel tweet pubblicato sulla pagina de Il Cantante Mascherato. Lo staff social rimanda direttamente alla prima puntata quanti volessero scoprire di più sull’identità del Lupo. Milly, al contrario, è più prodiga d’indizi: “… e questo è il pozzo di un castello medievale in cui si muove… chi, se non il nostro Lupo? Guardate…”. E finalmente l’inquadratura si sposta sulla maschera, decisamente imponente rispetto alla figura ‘minuta’ della conduttrice, che al confronto ricorda quasi… Cappuccetto rosso. Effettivamente, Milly indossa un cappotto a pipistrello vermiglio abbinato a un basco dello stesso colore, mentre il Lupo è cinto da un’armatura dorata che lo fa sembrare più un cavaliere eroe, piuttosto che l’antagonista di turno. Sicuramente il suo sguardo glaciale mette in soggezione, ma l’inchino alla presentazione tradisce un bel carattere anche abbastanza posato e proprio di un gentleman.

Chi è il Lupo? Forse un tifoso romanista…

“… guardate che meraviglioso guerriero”, ribadisce Milly Carlucci, in riferimento soprattutto all’ambientazione scelta per la clip. Il Lupo, dice, è un personaggio “adatto per un mondo di pietra rude e forte come questo”. Il cameraman, invece, sottolinea: “Che bell’animale, è proprio l’animale migliore di tutti i tempi”. “Questo lo dice per un fatto di fede calcistica, non c’entra, non c’entra!”, scandisce Milly. Dall’altra parte, però, riprendono: “Guarda che bellezza, non c’è partita”. A proposito di partite e di fede calcistica: sarà mica che dietro alla maschera si celi un famoso tifoso della Roma? Difficile che Milly e gli altri si siano traditi in questo modo; in ogni caso, è questo – finora – l’unico indizio che abbiamo, nonché l’unica ipotesi – prontamente smentita dalla conduttrice – che è possibile avanzare prima dello start ufficiale del programma.

