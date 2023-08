L’uragano Idalia si abbatte sulla Florida/ Video: edifici distrutti, strade allagate, blackout totale

In Florida si abbatte l’uragano Idalia: viaggia a 205 km/h di categoria 4

L’uragano Idalia ha raggiunto nel corso del pomeriggio di oggi le cose della Florida, negli Stati Uniti, raggiungendo la cosiddetta area del Big Band, che comprende le contee di Taylor, Dixie e Levy. Inizialmente atteso come una tempesta tropicale, il fenomeno meteorologico si è poi trasformato in un uragano nelle prime ore di martedì, sfiorando le coste di Cuba e guadagnando progressivamente velocità ed intensità.

Attualmente, l’uragano Idalia viaggia ad una velocità di 205 chilometri orari ed è stato classificato, per via della sua potenza, nella categoria di rischio “4” della scala da 1 a 5 delineata dal National Hurricane Center (NHC) di Miami. Allo stato attuale, l’uragano è destinato a diventare il quarto più potente che si sia mai abbattuto in Florida, dopo Irma del 2017, Michael del 2018 e Ian dello scorso settembre, che raggiunse la categoria 5. Di fatto, inoltre, la Florida si trova a fare i conti con l’uragano Idalia mentre è ancora intenta a conteggiare e risolvere i danni causati da Ian. Nelle prossime ore, poi, la tempesta dovrebbe raggiungere la Georgia, la Carolina del Sud e poi quella del Nord, che hanno già tempestivamente dichiarato lo stato d’emergenza.

I danni dell’uragano Idalia: evacuate 1,6 milioni di persone

Insomma, l’uragano Idalia ha tutte le carte in regola per diventare uno dei più potenti e dannosi che si siano mai registrati in Florida. Il governatore Ron DeSantis, a proposito, ha invitato i cittadini a lasciare le loro abitazioni per recarsi in uno dei rifugi allestiti, oppure in abitazioni sicure e sopraelevate, sottolineando la necessità di non sottovalutarlo e l’impatto “molto, molto significativo e importante” che avrà sulla regione.

A partire da martedì, a causa dell’uragano Idalia sono stati emessi ordini d’evacuazione per 28 delle 67 contee della Florida, per un totale di oltre 1,6 milioni di persone. Sono state allestite 33 squadre di soccorso, 200 ambulanze e oltre 30mila elettricisti per ripristinare la corrente e rispondere all’emergenza. Tre aeroporti sono stati chiusi, mentre Cape Canaveral ha rinviato il lancio di un razzo per conto dell’intelligence della US Space Force. A livello di danni, il passaggio dell’uragano Idalia ha causato un diffuso e generalizzato blackout che sta toccando migliaia di persone in Florida. Caratterizzato da forti venti e abbondanti piogge, ha anche allagato le strade cittadine e distrutto diverse abitazioni, vetrine ed insegne pubblicitarie, oltre agli incalcolabili danni ad alberi, lampioni ed arredi urbani.

Video e foto dell’uragano Idalia

Hurricane Idalia has started. pic.twitter.com/84iyKHgAhf — Jack Straw (@JackStr42679640) August 30, 2023

This is, by far, the most intense thing I have ever experienced #Idalia pic.twitter.com/F2IWcXx6z7 — Will Wise (@WillWise_WX) August 30, 2023

WATCH: Despite officials’ warnings, a man tried to ride his bicycle around Tampa Bay this morning after the storm surge over 4ft.#Idalia #Hurricane #IDALIAhurricane pic.twitter.com/phPlI68LOG — Policy Scoop (@policyscoop) August 30, 2023

Perry, Florida has been hit hard by #Idalia. Here’s what structural damage I’ve observed along with many blocked roadways. That was intense! pic.twitter.com/Cl0Veilzdl — Zachary Hall (@WxZachary) August 30, 2023

Lots of damage around Perry, Florida after Major Hurricane Idalia made landfall earlier this morning. @ryanhallyall #HurricaneIdalia #flwx pic.twitter.com/IY0BCpy7Ql — Storm Chaser Ryan Scholl (@WxScholl) August 30, 2023













