Luxuria conduttrice dell’Isola dei Famosi 2024? Lei smentisce ma Corona rilancia/ “Ve lo confermiamo”

Isola dei Famosi 2024, Luxuria nuova conduttrice? Lo scoop di Corona

L’Isola dei Famosi sta per tornare e le indiscrezioni sul reality show tra i più amati si stanno diffondendo in fretta. Addirittura è trapelato il rumor che vede Joe Bastianich come primo concorrente. Molto più incerta, invece, risulta la conduzione del programma che potrebbe non vedere il ritorno di Ilary Blasi. Fabrizio Corona, su Dillinger News, ha lanciato lo scoop secondo cui a prendere in mano la conduzione del programma sarebbe Vladimir Luxuria, anche se l’opinionista aveva smentito il rumor qualche giorno fa.

“Vladimir ha imperversato in tutti i salotti Mediaset, come opinionista e come profeta di una verità e di un giudizio morale considerato addirittura “alto” da un punto di vista culturale. La notizia clamorosa è che Pier Silvio Berlusconi ha puntato su Luxuria, tanto da volerla fortemente come presentatrice dell’Isola dei Famosi. Il programma potrebbe avere quindi una nuova conduzione. Nonostante sia arrivata una secca smentita da parte di Vladimir, nostre fonti esclusive ed estremamente attendibili ci confermano che oggi è stato allestito uno studio appositamente per un suo incredibile provino, fatto su misura per il ruolo che dovrebbe andare a ricoprire prossimamente” si legge sul portale di attualità.

Corona: “Luxuria sarà la nuova conduttrice, vi confermiamo”

Nonostante, dunque, Luxuria abbia smentito i rumor lanciati da Dagospia che e ribadito la volontà di rimanere opinionista, Corona ha confermato le indiscrezioni presentandole come sicure perchè provenienti da fonti molto attendibili.

“Qualora il provino di oggi dovesse piacere alla produzione e alle nuove risorse artistiche, Vladimir Luxuria potrebbe essere la presentatrice de L’Isola dei Famosi 2024. Lasciando ovviamente di stucco tutti quelli che pensavano che Ilary, forte del successo di “Unica” e dei suoi rapporti personali, potesse tornare alla conduzione del format. Vi confermiamo, quindi, che oggi si sta svolgendo questo provino ufficiale. Il tutto per testare le doti di Vladimir come conduttrice” si legge su Dillinger News.

