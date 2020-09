Luxuria: “Gabriel Garko fa coming out”/ “Quanti attori costretti a fingersi etero…”

Il coming out di Gabriel Garko al Grande Fratello Vip 2020 è stato commentato da tanti personaggi del mondo dello spettacolo. Tra le prime a farlo è stata Vladimir Luxuria che ha affidato a Twitter la propri opinione sulla toccante confessione che l’attore ha fatto ad Adua Del Vesco, ma anche al pubblico del reality show condotto da Alfonso Signorini. Quello di Gabriel Garko è stato un momento emozionante e toccante che ha colpito profondamente anche Vladimir Luxuria che ha colto l’occasione per svelare l’esistena di un grande numero di artisti costretti a nascondere la propria identità. “Gabriel Garko fa coming out: quanti attori sono costretti ancora a fingersi etero perché il loro agente li vuole sex symbol per donne minacciando altrimenti di non farli più lavorare? Meglio recitare su un set che nella vita prendendo in giro gli altri e se stessi”, ha cinguettato la Luxuria.

LUXURIA E IL COMING OUT DI GABRIEL GARKO: ARRIVA ANCHE IL COMMENTO DI MARIO BALOTELLI

Le parole pronunciate da Gabriel Garko durante il toccante incontro con Adua Del Vesco hanno colpito davvero tutti. Oltre a Vladimir Luxuria, tra le prime a commentare il coming out dell’attore, è arrivato anche il commento di Mario Balotelli. Come tutte le settimane, il calciatore ha seguito la puntata del Grande Fratello Vip 2020 per sostenere il fratello Enock. Di fronte alle parole di Gabriel Garko, però, Supermario si è complimentato con lui per il coraggio e il garbo con cui ha deciso di mostrarsi al pubblico senza filtri. “Comunque chapeaux a Gabriel Garko per il coraggio malgrado tutto!”, ha cinguettato su Twitter Balotelli.

#GFvip5 Gabriel Garko fa coming out: quanti attori sono costretti ancora a fingersi etero perché il loro agente li vuole sex symbol per donne minacciando altrimenti di non farli più lavorare? Meglio recitare su un set che nella vita prendendo in giro gli altri e se stessi. — vladimir luxuria (@vladiluxuria) September 25, 2020

#gfvip comunque chapeaux a Gabriel per il coraggio malgrado tutto! — Mario Balotelli (@FinallyMario) September 25, 2020





