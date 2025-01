Macaulay Culkin, chi è la moglie Brenda Song: dalla loro storia è nata Dakota

Nella vita di Macaulay Culkin da qualche anno è arrivato l’amore grazie a Brenda Song, divenuta la moglie del celebre interprete di Mamma ho perso l’aereo. La conferma delle nozze è arrivata dopo che Dakota ha sfoggiato un anello speciale di diamanti, regalato ovviamente dall’artista che insieme alla donna ha costruito una famiglia nel corso degli anni, dal loro amore è infatti nata la piccola figlia Dakota, nome dato in ricordo della sorella dell’attore, venuta a mancare nel 2018.

Un amore che prosegue a gonfie vele quello tra le due star di Hollywood, con l’attrice che si è lasciata andare a una toccante dedica sui social nei confronti di Macaulay Culkin: “Potrei sedermi qui e scrivere all’infinito di quanto sei meraviglioso, gentile, amorevole, genuino, leale, onesto, brillante ed esilarante, e quanto sono grata di poter condividere questa vita con te”.

Macaulay Culkin e il precedente matrimonio con Rachel Miner

In passato il giovane attore e protagonista di Mamma ho perso l’aereo era stato protagonista di un altro matrimonio poi esaurito, quello con Rachel Miner, storia durata per quattro anni, dal 1998 al 2002, ora il secondo matrimonio con Brenda Song.

L’attrice è nata a Carmichael il 27 marzo del 2988 ed è conosciuta soprattutto per essere stata protagonista del film per la tv Wendy Wu: Guerriera alle prime armi, questo è passato alla storia per essere il lungometraggio più visto e apprezzato su Disney Channel con 5.7 milioni di telespettatori alla prima tv.

