Madalina Ghenea: fidanzati e flirt, la figlia Charlotte/ Da Butler a Philipp Plein

Madalina Ghenea, fidanzati e flirt: da Gerard Butler a Michael Fassbender

Madalina Ghenea: attrice, modella e mamma della piccola Charlotte. Classe 1987, la bellissima attrice che ha recitato nel film “Youth” di Paolo Sorrentino stata più volte al centro del gossip per la sua vita sentimentale visto che è stata legata a grandissime star del cinema americano come Gerard Butler e Michael Fassbender. Nel 2016 l’incontro con l’imprenditore rumeno Matei Stratan ha cambiato la sua vita, visto che nel 2017 è diventata mamma della piccola Charlotte. “La gioia più bella. Una luce immensa. Un amore che ti travolge e riscalda tutto intorno. Il momento più bello della mia vita. Non posso non condividerlo qui con voi che tutto i giorni mi dimostrate un grande e costante affetto. Benvenuta piccola” aveva raccontato la bellissima modella sui social annunciando la nascita della figlia.

Nel 2019 però la coppia si è lasciata dopo una serie di tradimenti da parte dell’imprenditore. La modella poco dopo si è legata allo stilista Philipp Plein. Non solo, tra i flirt della Ghenea si annovera anche il giovane calciatore della Roma Nicolò Zaniolo. L’indiscrezione è stata poi presto smentita dal calciatore giallorosso che sui social ha ufficializzato la relazione con l’influencer Chiara Nasti.

Madalina Ghenea e l’amore per la figlia Charlotte

Madalina Ghenea è anche mamma di una bellissima bambina di nome Charlotte nata nel 2017 dall’amore con il compagno Matei Stratan. La nascita di Charlotte è stata una gioia immensa per la modella ed attrice che dalle pagine di Vanity Fair ha raccontato: “mi avevano detto che non potevo avere figli e da quando è arrivata Charlotte la mia felicità assoluta è lei, come lo è la mia famiglia, mia madre per esempio è una guerriera, le devo tutto. Quando ho dei problemi o delle giornate no, penso a loro e mi sento subito meglio. Infondo cos’è la vita senza gli affetti?”.

Sempre parlando della figlia Charlotte dalle pagine di Io Donna ha parlato del suo essere mamma rivelando: “sono premurosa ma tranquilla. Sto imparando a conoscere Charlotte e viceversa: al di là dell’istinto materno, è lei che mi sta insegnando moltissime cose. Mia figlia mi ha reso più forte e sicura, ora ho voglia di lavorare più di prima”.











