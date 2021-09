Madalina Ghenea/ “Studi? Frequenterò un corso di cinema. Mi affascina…”

L’attrice Madalina Ghenea continua a catturare l’attenzione dell’amato pubblico. Infatti, negli ultimi giorni la madrina del Love Film Festival e di Umbria Cinema Festival ha chiuso il sipario ieri a Todi. Quest’ultima ha espresso il suo amore per l’Italia e in particolare per la regione dichiarando: “Mi sono innamorata dell’Umbria. Una regione bellissima dove mi piacerebbe anche far crescere mia figlia. Intanto, mi sono iscritta all’Università per Stranieri, dove frequenterò un corso sul cinema”.

Una serata, ideata e organizzata dal regista Paolo Genovese, che ha coinvolto anche Madalina. L’artista ha, inoltre, sfoggiato un tubino di lamé e un nuovo look. Importante però è stato il pensiero rivolto alle donne dell’Afghanistan oppresse dalla dittatura talebana da un punto di vista sociale, politico e umanitario. A fare da sfondo al suo intervento, la famosa foto scattata dal foto-reporter Steve Mc Curry in un campo profughi in Medio Oriente.

Madalina Ghenea e la carriera accademica

Per quanto riguarda i futuri progetti, Madalina Ghenea ha confessato di voler tornare a studiare. Nel dettaglio, essa ha detto di voler approfondire la storia del cinema italiano e la cultura del luogo, commentando: “Mi affascina il neorealismo e voglio studiare e imparare meglio questo aspetto della vostra storia. Lo devo al cinema italiano e lo devo agli spettatori. L’arte e la cultura non sono libertà minori. Ma purtroppo troppe volte vengono sottovalutate. Sono le specchio di una nazione. Se manca la cultura la vita ha meno senso. I talebani tra i primi provvedimenti presi hanno tolto la musica. Cos’è la vita senza musica e senza cinema? “.

Infatti, è l’Università per Stranieri di Perugia a confermare la decisione della modella con una nota pubblicata sul sito ufficiale dell’Istituto. “Benvenuta e buon anno accademico!” si legge dall’ultimo annuncio pubblicato dall’Accademia. Al più presto, ulteriori informazioni a riguardo.





