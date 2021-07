Madame elogia uomini: bufera social/ “Belli e fragili”: femministe scatenate per…

Madame è certamente uno dei personaggi di questa prima metà abbondante di 2021, e non solo dal punto di vista musicale: la 19enne cantautrice e rapper originaria di Vicenza, infatti, è stata protagonista di diverse polemiche sui social e di recente Francesca Calearo è finita nuovamente nei Trending Topic di Twitter per un post in cui elogiava apertamente gli uomini, scatenando (a sua insaputa o volutamente?) un putiferio e attirandosi gli strali anche della parte più intransigente delle femministe. Ma andiamo con ordine e ricostruiamo cosa è successo.

Alessia Macari incinta ma “Non allatterò”/ Ira social, lei “Chi giudica fa schifo!”

Dopo lo sfogo, diventato virale e diretto a tutti quei suoi fan che a dire della diretta interessata si rivelano spesso insistenti nel chiederle un autografo (magari non avendo nemmeno mai ascoltato un suo pezzo…), stavolta Madame ha scelto di dedicare un suo post all’universo maschile, forse per difendere una delle due metà del cielo da stereotipi e accuse che a volte trovano fondamento nelle realtà e altre no. “Farò un elogio degli uomini per ringraziarli della loro bellezza, della loro fragilità, della loro forza, del loro amore” ha scritto la 19enne artista, aggiungendo che tuttavia “purtroppo, involontariamente, possiamo maturare una sorta di timore per gli uomini, il terrore dei loro occhi, dei loro pensieri, ma far di tutta l’erba un fascio è sempre stato lo sport dei superficiali”.

Maurizio Landini/ "Obbligo green pass? No a licenziamento o riduzione stipendio"

MADAME, ELOGIO DEGLI UOMINI SUI SOCIAL: MA IL WEB INSORGE E…

Quest’ultimo passaggio, volutamente al vetriolo, ha incendiano i suoi canali social ed è diventato specialmente su Twitter l’oggetto del contendere. Ma prima era arrivata la chiosa al suo post: “Gli uomini sono bellissimi, viva gli uomini, viva i loro corpi, viva le loro anime: a presto”. A scagliarsi contro la giovane rapper è stata, come detto, una parte delle donne che hanno interpretato le parole di Madame come una provocazione: ma, come spesso succede in questi casi, se da una parte c’era forse la volontà da parte della Calearo di fare polemica, dall’altra si è esagerato nella direzione opposta con accuse rivolte al suo elogio, giudicato poco opportuno anche per l’uso della parola “involontariamente”.

Vasco Rossi ricorda papà Carlino/ “Quando morì non ero pronto, mi ritrovai adulto”

Per alcuni utenti, infatti, il post di Madame è sembrata una lode sperticata e tout court al genere maschile, senza contare il fatto che la cantautrice non ha voluto spiegare i motivi che l’hanno portata a fare questo pubblico elogio: anzi per qualcuno Madame avrebbe sbagliato a scriverlo, ma arrivando così al paradosso che qualsiasi complimento al genere maschile venga azzerato dal fatto che esistono uomini che certamente non lo meritano e non siano poi così “belli e fragili” come vengono descritti. In tanti hanno difeso Madame, ricordando appunto che non si deve fare di tutta l’erba un fascio, ma di fronte ad argomentazioni tipo “togliete i social a Madame” la discussione sotto il suo post e nei Topic di Twitter è degenerata. In attesa del prossimo post e della prossima querelle a orologeria: se è colpa di Madame o degli oltranzisti del web (oppure di entrambi) sarà l’attonito utente a stabilirlo…



© RIPRODUZIONE RISERVATA