Maddalena Corvaglia, fa pace con l’ex marito Burns?/ Lui tiene la loro figlia, lei vola a Pechino Express…

Stef Burns e il bellissimo gesto verso l’ex moglie: cosa è successo

Maddalena Corvaglia è ufficialmente nel cast di Pechino Express 8, a supportarla in questo nuovo viaggio Sud Est asiatico l’ex marito Stef Burns. La coppia, sposata nel 2011, si è poi separata ma è rimasto un legame molto profondo ad unirla e un gesto del chitarrista di Vasco Rossi lo dimostra.

Come riporta Alberto Dandolo nel settimanale Oggi, il chitarrista si è trasferito nella casa dell’ex moglie a Palma di Maiorca per badare alla loro figlia Jamie, e consentire a Corvaglia di partecipare al game show di Sky. Un gesto davvero molto importante che testimonia come, dopo un allontanamento, i due si siano riconciliati anche per il bene della loro bambina.

Corvaglia e il matrimonio con Stef Burns: “Un uomo fantastico”

Maddalena Corvaglia e Stef Burns si sono sposati il 28 maggio 2011 a Mirandola, in Provincia di Modena. Dopo diversi anni d’amore e una figlia, però, la coppia ha annunciato il divorzio nel 2017: “I matrimoni non finiscono come pensavo, quando finisce l’amore, ma quando non ci si capisce più, quando non ci si riconosce più” scrisse la showgirl sui social.

E ancora: “Ho trascorso sei anni di matrimonio con un uomo fantastico, Stef, che sarà sempre una parte importante della mia vita. Lo dice la parola stessa ‘Importante’, ‘portare dentro’: sarà sempre nel mio cuore. Insieme abbiamo creato la gioia più grande dell’universo, nostra figlia Jamie e siamo fortunati per questo. Ma ora si volta pagina ed io e Jamie siamo pronte, mano nella mano, a percorrere questo meraviglioso viaggio insieme”. Parlando della separazione Maddalena Corvaglia non ha fatto mistero di aver sofferto: “Separarmi da mio marito Stef Burns è stato durissimo. Ho passato un anno e mezzo molto difficile, stavo male, non dormivo la notte. Quando mi sono trasferita a Los Angeles ho scoperto che la persona che ho amato per sei anni semplicemente non esisteva. Ho fatto di tutto per salvare il mio matrimonio. Poi ho dovuto ammetterlo, prima di tutto con me stessa: era finita, senza che potessi farci nulla“.

