Made in Italy/ Anticipazioni puntata oggi 20 gennaio: Irene fidanzata in fuga?

Made in Italy, anticipazioni puntata oggi, 20 gennaio

Made in Italy torna in onda questa sera con la seconda puntata dopo il successo della prima la scorsa settimana. L’appuntamento con la moda italiana e gli albori di uno dei settori più redditizi del nostro Paese, è fissato proprio per il mercoledì a partire dalle 21.30 circa, subito dopo Striscia la Notizia. Ancora una volta seguiremo le peripezie della giovane Irene che si ritrova a lavorare per una delle riviste più importanti di moda ma mettendo a repentaglio tutto il resto della sua vita. Dopo un esame andato a male e la reazione della sua famiglia che continua a fare il bello e il cattivo tempo per lei, Irene ha deciso di darsi da fare per diventare indipendente proprio a cominciare da un lavoro e lasciare così la sua casa. Questo la porterà a vivere un mondo tutto nuovo fatto di lustrini e tentazioni che la terranno lontana dai suoi affetti più cari, fidanzato compreso, mettendo così a rischio tutto quello che fino a questo momento ha costruito.

Irene sceglierà l’amore o il lavoro in Made in Italy?

Sarà proprio da qui che si ripartirà questa sera con Irene pronta a raccogliere i cocci dopo aver dato le prime delusioni ai suoi cari, ma sarà davvero così facile farlo adesso che Made in Italy entrerà nel vivo? Nelle seconda puntata di oggi della fiction di Canale5, sono passate alcune settimane dall’arrivo di Irene al giornale e adesso lei e Monica condividono un appartamento e mentre quest’ultima continua a mietere successi in amore collezionando amanti, la prima è pronta a tornare con Luigi. Irene non vuole rinunciare al suo fidanzato di sempre che ha organizzato una festa a casa della fidanzata proprio per chiederle la mano di fronte a tutti i loro parenti. Siamo sicuri che Irene, presa dai suoi mille impegni, riuscirà ad arrivare in tempo e non compiere l’ennesimo passo falso?

I Missoni intervistati da Irene

La cena è prevista in una serata di una giornata complicata per Irene costretta a partire per Sumirago per raggiungere fabbrica Missoni per ritirare alcuni capi che serviranno poi per un servizio fotografico. Ludovica ha chiesto a Monica di aiutare Eleonora ad organizzare un servizio fotografico per i bambini al Parco Sempione e questo significa che Irene dovrà fare tutto da sola, o quasi. La giovane riesce ad entrare nelle grazie di Ottavio e Rosita che la invitano a pranzo per rilasciarle un’intervista ma poi le consegnano dei capi diversi per le foto andando contro il volere di Ludovica. Cosa ne sarà di Irene al suo ritorno in sede? L’intervista basterà a placare la sua ira oppure per Irene saranno guai (e non solo sul posto di lavoro)?



