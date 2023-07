Madonna, amici preoccupati per lei/ “Se continua così farà la fine di Michael Jackson, ha esagerato”

Madonna come Michael Jackson? La paura degli amici della star

Madonna è uscita dalla terapia intensiva, in seguito a una grave infezione batterica che l’ha messa in pericolo di vita. Tornata nella sua casa a New York, la pop star sta meglio ma non si è ancora rimessa del tutto. Gli amici dell’artista hanno parlato a lungo dei motivi che l’hanno portata a stare male e si sono detti molto preoccupati per le sue condizioni.

“Se continua così farà la fine di Michael Jackson. Stava facendo gli straordinari, ma ha chiaramente esagerato. E le persone intorno a lei le hanno ricordato che non ha più 45 anni, figuriamoci 25. Aveva bisogno di calmarsi” hanno raccontato gli amici di Madonna al Sun. L’icona del pop si sarebbe, dunque, preoccupata di superare i suoi colleghi più giovani compromettendo seriamente la sua salute.

Madonna come sta, le condizioni della pop star dopo il ricovero

Madonna è tornata a casa, dopo essere stata ricoverata in gravissime condizioni per un infezione batterica. La cantante, nonostante sia stata dimessa, non sembra essere ancora guarita. Secondo il Tmz, la pop star non sarebbe fuori pericolo; a dirlo “fonti con conoscenza diretta”.

“Madonna ha vomitato in modo incontrollabile da quando è stata dimessa dall’ospedale e l’infezione sta ancora devastando il suo corpo. È ancora troppo malata anche solo per alzarsi dal letto nel suo appartamento di New York” si legge sul portale: “La nostra fonte dice che l’assistente di Madonna era con lei quando è svenuta sabato scorso ed è allora che è iniziato il vomito incontrollabile“. Sembra che la cantante abbia avuto una febbre continua che avrebbe mantenuto segreta per diverse settimane, proseguendo le prove del suo tour mondiale“.

