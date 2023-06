Madonna ricoverata, la famiglia “si stava preparando al peggio”/ “Tutti credevano che…”

Madonna, le preoccupazioni della famiglia: “Si stava preparando al peggio“

La famiglia di Madonna si è seriamente preoccupata in seguito alla notizia delle condizioni di salute della cantante, al punto da riunirsi al suo fianco temendo di perderla. È quanto raccontato al Daily Mail da un parente della popstar, che è stata ricoverata in terapia intensiva in seguito ad un’infezione batterica. “Credevamo tutti che avremmo potuto perderla“, ha confessato. La preoccupazione per le sue condizioni era talmente grande che la sua famiglia si stava “preparando al peggio“, ma per fortuna ora la star è tornata casa.

Madonna torna a casa dopo il ricovero in terapia intensiva/ "Ora è ok": come sta

La cantante è stata trovata priva di sensi a New York sabato ed è stata portata d’urgenza in terapia intensiva dove, secondo quanto riferito, è stata intubata durante la notte. Mercoledì il suo manager, Guy Oseary, ha spiegato che a colpirla è stata una “grave infezione batterica” ​​e aveva bisogno di tempo per riprendersi, motivo per il quale è stata costretta a rinviare il tour. Il parente di Madonna ha detto al quotidiano britannico che i familiari hanno trascorso giorni incerti e traumatici: “Negli ultimi due giorni, nessuno sapeva davvero in che direzione sarebbe andata a finire, e la sua famiglia si stava preparando al peggio. Ecco perché è stato tenuto segreto fin da sabato. Tutti credevano che avremmo potuto perderla e questa è stata la realtà della situazione“.

Madonna in terapia intensiva/ "Grave infezione batterica" rinviato il tour mondiale

Madonna e il durissimo impegno per organizzare il nuovo tour

Lourdes, primogenita di Madonna, è stata al suo fianco durante il ricovero, ha riferito il New York Post. Il parente al Daily Mail ha inoltre spiegato: “Tutti i membri della famiglia di Madonna si sono riuniti per questo“. Quanto accaduto, spiega, è servito a ricordare alla cantante che aveva bisogno di prendersi cura di se stessa: “Questo l’ha davvero svegliata. Non ha vissuto una vita così sana come dovrebbe essere per la sua età e si è esaurita negli ultimi due mesi. Pensa di essere ancora giovane quando, in realtà, non lo è. Crede anche di essere invincibile“.

Madonna e Oprah Winfrey sono in Italia/ A Stresa per una sfilata di Luis Vuitton (esclusiva)

La popstar ha lavorato sodo, addirittura 24 ore su 24, affinché il suo nuovo tour fosse perfetto, rivelano fonti a lei vicine. Un’altra ha detto a DailyMail.com ad aprile che stava “facendo impazzire tutti con il suo perfezionismo“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA