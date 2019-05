Madonna di Medjugorje/ Messaggio 25 maggio 2019: le apparizioni e la ‘forza’ di Maria

Come ogni 25 del mese, la giornata di oggi vede l’attesa fortissima di pellegrini e fedeli da tutto il mondo per il nuovo “messaggio” della Madonna di Medjugorje consegnato alla veggente Marja Pavlovic ma destinato ad ogni singolo uomo presente sulla faccia della terra. Attenzione, sia credente che non, come spesso specifica la stessa Regina della Pace nelle apparizioni misteriose che proseguono da oltre 30 anni: negli scorsi giorni v’è da segnalare proprio sul “caso” Medjugorje una svolta storica con il riconoscimento ufficiale del valore “speciale” di questi luoghi da parte della Chiesa Cattolica che tramite Papa Francesco ha autorizzato in pellegrinaggi a Medjugorje con diocesi e vescovi da ogni parte del mondo. Il direttore “ad interim” della Sala Stampa della Santa Sede, Alessandro Gisotti ha fatto sapere dal Vaticano come l’autorizzazione di Papa Francesco sia volta alla «cura di evitare che questi pellegrinaggi siano interpretati come una autenticazione dei noti avvenimenti, che richiedono ancora un esame da parte della Chiesa. Va evitato dunque che tali pellegrinaggi creino confusione o ambiguità sotto l’aspetto dottrinale. Ciò riguarda anche i pastori di ogni ordine e grado che intendono recarsi a Medjugorje e lì celebrare o concelebrare anche in modo solenne».

MESSAGGIO MADONNA DI MEDJUGORJE: LA “FORZA” DI MARIA

Decisivo l’apporto del visitatore a Medjugorje – l’arcivescovo Henryk Hoser – nominato da Papa Francesco più di un anno fa proprio con l’intento di osservare quanto accadeva con le apparizioni e soprattutto di fornire vicinanza spirituale ai tantissimi pellegrini in visita da tutto il mondo. «Considerati il notevole flusso di persone che si recano a Medjugorje e gli abbondanti frutti di grazia che ne sono scaturiti – ha proseguito Gisotti – tale disposizione rientra nella peculiare attenzione pastorale che il Santo Padre ha inteso dare a quella realtà, rivolta a favorire e promuovere i frutti di bene»: sarà poi il visitatore Hoser ad avere in questo modo «maggiore facilità a stabilire – d’intesa con gli ordinari dei luoghi – rapporti con i sacerdoti incaricati di organizzare pellegrinaggi a Medjugorje, come persone sicure e ben preparate, offrendo loro informazioni e indicazioni per poter condurre fruttuosamente tali pellegrinaggi». La forza della fede e la completa abbondanza di frutti (grazia, guarigioni inspiegabili e conversioni) nel luogo dove si pensa appaia da più di 30 anni la Madonna hanno convinto la Chiesa ad un passaggio storico e clamoroso, seppur le apparizioni ancora debbano essere osservate e approfondite con cura (e qui Papa Francesco si è spesso espresso in disaccordo con i veggenti bosniaci). In attesa del nuovo messaggio che verrà diffuso entro la prima serata da Marja Pavlovic, in un passaggio di un passato messaggio (del 25 settembre 2004, segnalato dalla rubrica “La citazione del giorno” sul portale Medjugorje.ws) si sottolinea tutta la forza dell’amore che la Regina della Pace rivolge ai suoi figli, noncurante dei tradimenti e mancanze della nostra fede: «Cari figli, vi invito anche oggi ad essere amore laddove c’è odio, e cibo laddove c’è fame. Aprite, figlioli, i vostri cuori e che le vostre mani siano protese e generose cosicchè ogni creatura attraverso di voi ringrazi Dio Creatore. Pregate, figlioli, e aprite il cuore all’amore di Dio, ma non potete se non pregate».

© RIPRODUZIONE RISERVATA