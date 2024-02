Madonna di Medjugorje/ Messaggio di oggi, 25 febbraio 2024: in “connessione” con Gesù con la preghiera

ATTESO IL MESSAGGIO DELLA MADONNA DI MEDJUGORJE: L’ULTIMA APPARIZIONE

Migliaia di fedeli attendono il nuovo messaggio della Madonna di Medjugorje alla veggente Marija Pavlovic Lunetti. Oggi, domenica 25 febbraio 2024, è infatti attesa la consueta e al tempo stesso misteriosa apparizione che cade ogni 25 del mese. Dopo il primo messaggio dell’anno, è tempo di affidarsi ad una nuova riflessione, oltre che all’ennesimo invito della “Gospa” alla conversione e alla pace. Le sue parole rimandano sempre all’essenziale: in primis la preghiera, lo strumento privilegiato per non interrompere la connessione con Gesù, come evidenziato recentemente anche da Papa Francesco.

In effetti, nell’ultima apparizione la Madonna di Medjugorje ha affidato un messaggio molto breve, con una richiesta sola: la preghiera. Sicuramente scarno, forse ermetico, ma non troppo, il messaggio della Madonna di Medjugorje, che ha sintetizzato in poche parole quella che è in realtà l’unica vera esigenza in cui il mondo dovrebbe riconoscersi. «Cari figli! Questo tempo sia il tempo della preghiera», recitava il suo ultimo messaggio. Del resto, la preghiera non è solo connessione con Gesù, ma anche un punto di partenza, o ripartenza.

L’IMPORTANZA DELLA “CHIAMATA” DELLA MADONNA DI MEDJUGORJE

Altrettanto significativo è stato il messaggio, in questo caso straordinario, diffuso dalla Madonna di Medjugorje il primo giorno dell’anno. «La Madonna è venuta gioiosa, ha pregato su di noi, per le nostre intenzioni. Ha detto: “Grazie perché avete risposto alla mia chiamata e avete pregato per le mie intenzioni. Non vi pentirete né voi né i vostri figli, né i figli dei vostri figli”». In effetti, i testi sacri riflettono l’importanza del ruolo della Regina della Pace. Il Figlio di Dio è nato da una donna, è stata scelta, per grazia, per essere madre del suo Figlio secondo la natura umana.

La Madonna ha accolto questa scelta, comprendendola gradualmente e realizzando il cammino di Dio, ma non è finita qui, perché si prende cura anche dei tantissimi fedeli, guidandoli come suoi figli. Ne è prova l’attenzione richiamata dal messaggio della Madonna di Medjugorje, atteso anche oggi, in quanto non è solo motivo di speranza, ma luce in un cammino spesso complicato, nel quale si ha bisogno anche della voce della Regina della Pace.











