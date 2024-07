L’ATTESA PER IL NUOVO MESSAGGIO DELLA MADONNA DI MEDJUGORJE OGGI 25 LUGLIO 2024: ECCO QUANDO SARÀ L’APPARIZIONE A MARIJA PAVLOVIC

Un mese esatto dopo le celebrazioni per il 43esimo anniversario delle apparizioni della Madonna di Medjugorje, è previsto per oggi 25 luglio 2024 un nuovo messaggio diffuso dalla veggente Marija Pavlovic Lunetti, colei che ogni 25 del mese rende questo misterioso servizio all’intera cristianità facendosi tramite per le parole della Regina della Pace. Da diversi mesi a questa parte il messaggio “mensile” da Medjugorje ha acquisito sempre più rilevanza visto le nuove regole approvate dal Vaticano che puntano ad una stretta importante sul riconoscimento dei presunti fenomeni “soprannaturali”.

Se però per i casi di Trevignano e della presunta “Nostra Signora dei Popoli di Amsterdam” la Chiesa si è espressa duramente sconfessando i “fenomeni”, sulle apparizioni e il messaggio della Madonna di Medjugorje si resta in ascolto con un lungo processo di valutazione che si esaurirà solo quando l’intero scenario dal piccolo bosniaco avrà fine. Un visitatore permanente del Vaticano, il via libera ai pellegrinaggi e le tantissime conversioni sincere avvenute proprio sui luoghi dei veggenti di Medjugorje fanno però di questo particolare luogo un terreno fertile per la fede e la testimonianza cristiana.

«Figli miei pregate pregate, pregate. Ricevete la mia benedizione materna»: così il messaggio della Madonna nell’apparizione annuale a Ivanka Ivanković Elez lo scorso 25 giugno, nel giorno di festeggiamenti per i 43 anni dalle primissime apparizioni a Medjugorje. Sempre un mese esatto fa nel dialogo con l’altra veggente Marija Pavlovic Lunetti la stessa “Gospa” lanciava un ulteriore appello a tutti i figli e pellegrini cristiani, «Figlioli, la pace è in pericolo e la famiglia è attaccata. Vi invito, figlioli, ritornate alla preghiera in famiglia. Mettete la Sacra Scrittura in un posto visibile e leggetela ogni giorno. Amate Dio al di sopra di ogni cosa affinché stiate bene sulla terra». Il nuovo messaggio diffuso dal Centro Internazionale di Medjugorje è atteso ovviamente anche per oggi, 25 luglio 2024 dopo le ore 19, o comunque non appena le parole riferite da Marija saranno tradotte in tutte le principali lingue del mondo.

IL RITIRO DEI SACERDOTI A MEDJUGORJE: “QUI IN DIALOGO CON DIO”. IL MESSAGGIO PER IL 43ESIMO ANNIVERSARIO DELLE APPARIZIONI

In questi giorni a Medjugorje – in attesa del nuovo messaggio della Madonna per questo tardo pomeriggio estivo – è in corso il ritiro spirituale per tutti i sacerdoti che gravitano attorno al “mondo” mariano della Parrocchia di San Giacomo: preghiere, celebrazioni, testimonianze e novene sono organizzate fino alla giornata di venerdì 26 luglio 2024. Nell’omelia della Santa Messa di domenica scorsa mons. Giorgio Lingua, concelebrata con il Visitatore apostolico per la parrocchia di Medjugorje mons. Aldo Cavalli, ha sottolineato come quanto avviene in questi luoghi ha una profondità religiosa e sociale imponente.

«C’è una realtà esterna, oggettiva, visibile che nessuno può negare, come l’afflusso di pellegrini che provengono da tutto il mondo, molti dei quali riscoprono la fede, cambiano vita e cominciano ad amare Dio e il prossimo»: e poi v’è anche una dimensione più intima, interna, meno “mediatica” e in cui «Siamo tutti tenuti ad avvicinarci all’opera di Dio con umiltà e rispetto, senza pregiudizi nei nostri cuori e nelle nostre menti». Al netto delle apparizioni e dei miracoli di conversione, un’altra dimensione centrale per la testimonianza della Madonna di Medjugorje è il costante dialogo con il Signore: «ogni uomo e ogni donna hanno con Dio un rapporto personale, intimo, misterioso. È un dialogo che si instaura nella propria coscienza con un mistero eterno, invisibile, ma non per questo meno reale», conclude l’omelia di mons. Lingua.

Nel suo discorso per l’anniversario delle apparizioni di Medjugorje appena un mese fa anche fra Bože Milić, ex vicario parrocchiale di Medjugorje e oggi guardiano del monastero francescano di Tomislavgrad, ha sottolineato la centralità del dialogo grazie al “cuore sincero di Maria” tra l’individuo e Dio. «Possiamo esprimere le nostre preghiere e bisogni personali al Signore attraverso la beata Vergine Maria. E questo è un bene ed è per questo che siamo qui. Apriamo i nostri cuori davanti al Signore e alla Madonna», ricorda il sacerdote durante la Santa Messa per i 43 anni dall’inizio di questo misterioso “fenomeno” che la Commissione Ruini – riferendosi proprio alle prime apparizioni – le ha riferite come veritiere.