Madonna di Medjugorje/ Verso messaggio oggi 25 giugno 2024: i 43 anni dalle prime apparizioni ai veggenti

CI SARÀ OGGI 25 GIUGNO 2024 IL MESSAGGIO DELLA MADONNA DI MEDJUGORJE? ECCO COSA SAPPIAMO

Sono ore febbrili a Medjugorje e non solo per l’attesa del nuovo messaggio della Madonna, e nemmeno (solo) per i 43 anni di anniversario dalle prime apparizioni della Madonna agli allora giovanissimi veggenti nelle campagne bosniache: alla consueta Marcia della Pace tenutasi ieri in occasione del consueto anniversario di Medjugorje si è svolta la straordinaria apparizione della “Gospa” sulla Collina del Podbrdo dove tutto ebbe inizio nel lontano 24 giugno 1981.

L’incredibile “novità” lanciata dalla Madonna di Medjugorje è stata diffusa direttamente dalla veggente Marija Pavlovic Lunetti – la stessa a cui ogni 25 del mese la “Gospa” affida un messaggio da condividere con tutti i figli e i pellegrini sparsi nel mondo – lo scorso 15 giugno: in una delle tante apparizioni quotidiane, la Regina della Pace ha chiesto esplicitamente di organizzare una novena con Rosario tutte le sere dal 16 fino al 24 giugno, memoria delle prime apparizioni. Il tutto in preparazione dell’43esimo anniversario dell’evento mariano ma non solo: l’urgenza della pace davanti al dramma delle guerre in corso in molte parti del mondo sono da mesi ormai il “cuore” dei messaggi della Madonna. E così la novena per la pace è andata in scena ogni sera sulla Collina delle Apparizioni, compresa quella di ieri 24 giugno 2024 quando attorno alle 23.30 è apparsa la “Gospa” alla veggente Marija Pavlovic davanti a centinaia di pellegrini accorsi fino sul Podbdro.

LE APPARIZIONI, IL MESSAGGIO, L’ANNIVERSARIO E LA PREGHIERA PER LA PACE: GIORNI DI PELLEGRINAGGI DALLA MADONNA DI MEDJUGORJE

Davanti alla proposta della Madonna di Medjugorje la risposta dei fedeli, popolazione locale e semplici pellegrini è stata incredibile: fiumane di gente da ogni parte del mondo, momenti di preghiera alternate a testimonianze e un grande lavoro di accompagnamento sempre garantito dai sacerdoti della Parrocchia San Giacomo di Medjugorje, tra confessioni e Sante Messe. Una risposta di un popolo che da figlio accoglie l’invito della propria Madre, il tutto per chiedere al Figlio Unigenito Gesù una continua intercessione di pace per l’umanità.

L’intervento del maligno Satana è una regia costante per la guerra e le ingiustizie globali: la Madonna di Medjugorje non manca un messaggio e un invocazione nel sottolineare la necessità della conversione per resistere alle tentazioni diaboliche di chi è nato per “dividere”: la novena per la pace richiesta dalla Madonna ha dato una risposta molto concreta, con migliaia di persone incamminate sul Podbrdo per pregare in silenzio il Rosario e “assistere” alle straordinarie apparizioni ai veggenti mariani. In tutto questo resta ancora da capire se l’indomani di questa intensa giornata di preghiera verrà confermata la tradizione del messaggio affidato a Marija Pavlovic, anche se nulla ci dice il contrario: attorno alle ore 19 di questa sera dunque attenderemo su questa pagina la diffusione e traduzione del pensiero rivolto dalla Madonna di Medjugorje verso tutti i suoi figli, con la richiesta di pace e conversione e con la semplice libera adesione in “capo” al cuore di ciascuno di noi.











