Madonna di Medjugorje: novena e apparizione oggi 24 giugno 2024 sul Podbrdo/ Preghiera e marcia per la pace

DOPO I 10 GIORNI DI NOVENA OGGI L’APPARIZIONE DELLA MADONNA DI MEDJUGORJE SUL PODBRO: ECCO COSA SUCCEDE

Una novena intensa per la pace e la conversione recitata per 10 giorni consecutivi e conclusa oggi 24 giugno 2024: questo ha richiesto la Madonna di Medjugorje con promessa e appuntamento dato a tutti i pellegrini per una apparizione questa sera sulla collina del Podbro in occasione dei 43 anni dall’inizio dello straordinario e misterioso evento mariano. È iniziato lo scorso 15 giugno quando nella consueta apparizione quotidiana alla veggente Marija Pavlovic Lunetti (uno dei tre “ex ragazzi” che ancora ogni giorno riceve la grazia delle apparizioni mariane), la Madonna di Medjugorje ha fatto esplicita richiesta di una novena per il Rosario ogni giorno dal 16 al 24 giugno «in preparazione dell’anniversario di Medjugorje».

L’appuntamento è stato fissato ogni sera alle ore 22 sulla collina delle apparizioni per pregare la più importante delle intenzioni durante la novena, ovvero la pace nel mondo: non un artifizio retorico e neanche un progetto “irenista”, ma la concretezza della Gospa nel ribadire come il mondo è in grave pericoloso per le troppe guerre che lo stanno attraversando, con la “regia” maligna di Satana che ormai ad ogni messaggio di Medjugorje viene ricordato come rischio autentico per la vita di tutti noi. Una lunga novena di preghiera che si concluderà oggi, lunedì 24 giugno 2024, con la promessa dell’apparizione della stessa Madonna di Medjugorje a Marija Pavlovic nello stesso luogo dove apparve 43 anni fa: sebbene l’anniversario di Medjugorje si celebri il 25 giugno di ogni anno, in realtà la Regina della Pace per la prima volta apparve ai giovanissimi veggenti il 24 giugno 1981 decidendo poi solo in un secondo momento di richiedere come celebrazione dell’anniversario il giorno 25 giugno per richiamare il fatto che i fedeli siano saliti sulla collina del Podbrdo proprio 24 ore dopo la prima apparizione raccontata dai ragazzi bosniaci.

L’APPELLO DELLA MADONNA DA MEDJUGORJE PER LA PACE: L’URGENTE INVITO E LA MARCIA DELLA PACE PER I 43 ANNI DALLA PRIMA APPARIZIONE

La richiesta e l’appello (con apparizione) della Madonna di Medjugorje per una novena di preghiera per la pace si spiega – secondo la lettura di Padre Livio Fanzaga, direttore e fondatore di Radio Maria – «con la situazione di grande allarme che c’è nel mondo a causa di una guerra che si dilata e che rischia di precipitare l’umanità in un caos generalizzato». La Madonna da Medjugorje chiama a raccolta fedeli e pellegrini di ogni parte nel mondo e la risposta non si è fatta attendere.

Dallo scorso 16 giugno infatti centinaia di migliaia di pellegrini sono saliti ogni sera sulla Collina delle Apparizioni per pregare il Rosario nella novena da anni scandita per i pellegrini della Madonna di Medjugorje (qui tutte le intenzioni e le preghiere recitate, grazie al contributo del portale mariano “Sardegna Terra di Pace”). La preghiera in diverse lingue, tutto nell’assoluto silenzio anche suggestivo della collina Podbrdo, ha richiamato pellegrini davvero da ogni parte del mondo: in diretta video streaming su Radio Maria o su https://marytv.tv/ è possibile seguire anche questa ultima novena da Medjugorje anche da casa o nelle rispettive parrocchie sparse in ogni continente. A fare da cornice e preparazione oggi alla apparizione della Madonna sul Podbrdo (dovrebbe comunque essere confermato il consueto messaggio di Medjugorje a Marija Pavlovic nella giornata di domani, 25 giugno 2024, ndr) anche la Marcia della Pace in corso dalle ore 6 del mattino per richiamare all’anniversario delle apparizioni: venne istituita nel 1992 come atto di preghiera e novena per la pace nei Balcani durante la durissima guerra tra Croazia e Bosnia. Ospite del programma radio Mir Medjugorje, il parroco locale padre Zvonimir Pavičić ha spiegato che l’invito alla preghiera-novena della Madonna per la pace in realtà è sempre attuale, «purtroppo nel nostro mondo, ma non dobbiamo arrenderci. Dobbiamo sempre pregare. La Madonna ci chiama a questa preghiera e noi dobbiamo rispondere e pregare per la pace, che il Signore ci dia la sua pace».











