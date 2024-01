Madonna di Medjugorje/ Messaggio di oggi 25 gennaio 2024: Maria, la pace e l’armonia di Dio

ATTESO IL MESSAGGIO DELLA MADONNA DI MEDJUGORJE: LE ULTIME APPARIZIONI

È atteso come sempre entro sera il primo messaggio dell’anno affidato dalla Madonna di Medjugorje alla veggente Marija Pavlovic Lunetti, nella consueta “misteriosa” apparizione cadenzata ogni 25 del mese: dopo il doppio messaggio diffuso il giorno di Natale, con le apparizioni a Marija e Jakov, l’attesa per migliaia di pellegrini sparsi in tutto il mondo è per l’invito della “Gospa” alla conversione del cuore oltre alla rinnovata pace.

«Vi porto mio Figlio affinché colmi i vostri cuori con la pace perché Lui è la pace. Figlioli, cercate Gesù nel silenzio del vostro cuore affinché rinasca. Il mondo ha bisogno di Gesù perciò figlioli, cercateLo attraverso la preghiera perché Lui si dona quotidianamente a ciascuno di voi», sono le parole dell’ultimo messaggio da Medjugorje affidato alla veggente Marija, in attesa che questa sera dopo le ore 20 sia diffuso in tutte le lingue principali il nuovo messaggio della Madonna, inevitabilmente ancora legato alle tante tribolazioni nel mondo ancora in corso in questo inizio 2024. Nel dialogo con Jakov a Natale, la Regina della Pace si era poi concentrata anche sugli aspetti più “intimi” del senso religioso di ciascun fedele: «nei vostri cuori spesso regna il peccato che distrugge la vostra vita e non potete sentire la presenza di Dio. Perciò oggi, in questo giorno di grazia quando la grazia si diffonde nel mondo intero, offrite al Signore la vostra vita ed il vostro cuore affinché il Signore li guarisca con la Sua grazia. Soltanto con il cuore puro potrete rivivere la nascita di Gesù in voi e la luce della Sua nascita illuminerà la vostra vita».

MEDJUGORJE, L’OMELIA DEL VISITATORE MONS. CAVALLI: “L’ARMONIA TRA DIO E L’UOMO PER LA PACE”

In attesa dunque del nuovo messaggio in arrivo oggi 25 gennaio 2024 dalla “Gospa” Madonna di Medjugorje, nelle scorse settimane dalla parrocchia di San Giacomo si è levato l’appello alla pace universale dal visitatore apostolico a carattere speciale per la parrocchia di Medjugorje, l’arcivescovo mons. Aldo Cavalli. Nella prima Santa Messa del 2024, celebrata lo scorso 3 gennaio a Medjugorje, l’inviato di Papa Francesco ha ricordato il tema centrale della Chiesa in questo nuovo anno appena cominciato: «Ogni anno, il primo giorno di gennaio, celebriamo la Giornata Mondiale della Pace. “Pace! Pace! Pace! Tra Dio e l’uomo regni la pace!”. Questo profondo messaggio pone due punti chiari di riferimento per la pace: Dio e l’uomo, Dio e l’essere umano».

L’armonia tra il Signore e l’essere umano è un tratto essenziale per la storia così pure per la pace nel mondo: l’arcivescovo Cavalli riporta la benedizione come segno tangibile del fatto che Dio è sempre fedele: «Da parte nostra, durante tutto quest’anno dobbiamo valorizzare questa benedizione con il nostro impegno, con la nostra volontà, con la nostra generosità, con la nostra vita». Centrando l’attenzione sul ruolo centrale della Madonna per l’ottenimento della pace, il visitatore di Medjugorje ricorda come Dio l’abbia scelta per grazia per essere «madre del suo Figlio secondo la natura umana, l’incarnazione. Maria accoglie in sé questa scelta e gradualmente comprende e realizza il cammino di Dio, custodendo e meditando quanto accadeva. Il piano di Dio in ciascuno di noi è sempre un camminare, graduale e in crescita. In quest’anno, che questa notte iniziamo, Dio benedica ciascuno di noi e ci conservi sempre questa sua benedizione».











