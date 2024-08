L’OMELIA DEL PARROCO DI MEDJUGORJE PER IL MLADIFEST: “LA MADONNA REGINA DELLA PACE CI SEGUA SEMPRE”

Con negli occhi ancora la bellezza di migliaia di giovani entusiasti dell’incontro cristiano a Medjugorje, vi riportiamo alcuni passaggi dell’omelia del parrocco fra Zvonimir Pavičić tenuta sul Monte Križevac in conclusione al “Mladifest” nel giorno della Trasfigurazione del Signore. In attesa del messaggio della Madonna che da Medjugorje si diffonderà tra poche ore in tutto il mondo, l’invito di Papa Francesco ai giovani pellegrini mariani è stato raccolto appieno dalle migliaia di partecipanti, come ha ricordato lo stesso parroco di Medjugorje.

Come ha cambiato all’epoca la vita della Madonna, dei suoi discepoli e in chiunque si imbattesse in Lui, Gesù stravolge la vita di tutti anche oggi: «Su questo monte molti hanno sperimentato una trasformazione. Gesù ha cambiato la loro vita qui. Hanno creduto in Gesù, gli hanno aperto il cuore e lui li ha trasformati in persone nuove. Invita anche noi oggi ad aprirgli il cuore per farci persone nuove». Secondo il parroco di Medjugorje, al di là del continuo richiamare della Madonna Regina della Pace alla fede e alla conversione, è la centralità della preghiera il senso profondo di una vicinanza così stretta fra la Chiesa cattolica e i luoghi misteriosi delle apparizioni: «Noi a Medjugorje abbiamo goduto la presenza di Gesù nella preghiera, nel canto, nell’Eucaristia, nell’adorazione… PortiamoLo con noi nelle nostre case. Tutto ciò che abbiamo ricevuto qui rimanga con noi e in noi affinché anche noi possiamo trasformare questo mondo per portare tutti gli uomini a Gesù». Fra Zvonimir Pavičić, chiudendo l’omelia davanti a migliaia di giovani a Medjugorje, si è poi appellato alla Madonna Regina della Pace affinché «ci segua sempre con la Sua intercessione e ci aiuti così a stare sempre ai piedi di Gesù».

ATTESO OGGI 25 AGOSTO 2024 IL NUOVO MESSAGGIO DELLA MADONNA DI MEDJUGORJE

La pace di Maria in un mondo di guerra, di odio dove però la speranza non è sparita: è atteso per la sera di oggi 25 agosto 2024 il messaggio della Madonna di Medjugorje alla veggente Marija Pavlovic Lunetti, al termine della tradizionale (e pur sempre misteriosa) apparizione ogni 25esimo giorno del mese. Alla richiesta di preghiera e conversione che ormai accompagna ogni messaggio di Medjugorje pensato dalla Madonna Regina della Pace per i suoi figli sparsi in tutto il mondo, da diversi mesi un tema ricorrente e pressante è quello della pace.

Una pace intesa non come mera assenza di guerra (che già sarebbe qualcosa, intendiamoci) ma più come l’essenza stessa del messaggio cristiano, una pace come disposizione dell’animo alla ricerca di quella felicità eterna che sola può dare vera concordia all’umanità. Una pace – come ha ricordato di recente il Patriarca di Gerusalemme card. Pierbattista Pizzaballa al Meeting per l’amicizia tra i popoli di Rimini – che si incontra carnalmente con il Figlio di Maria, l’unigenito Gesù: «pregare Cristo risorto è costruire la pace», ha detto il cardinale testimoniando la grande prova che la Terra Santa sta vivendo in questi mesi. Nel messaggio dello scorso mese la Madonna di Medjugorje invitava ancora esplicitamente tutti i suo figli alla preghiera e alla testimonianza di pace nei rispettivi luoghi di vita quotidiana: «vi guidi la fierezza di essere miei, e io vi guido a Lui che è via, verità e vita. Sono anche con voi affinché la pace vinca in voi ed attorno a voi perché Dio mi ha mandato a voi per questa intenzione».

IL MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO AI GIOVANI DI MEDJUGORJE: “COSTRUITE UN’UMANITÀ NUOVA”

E di pace ha parlato di recente anche Papa Francesco nel suo messaggio inviato ai giovani di Medjugorje per il 35esimo Festival dei Giovani tenuto presso il santuario mariano dall’1 al 6 agosto 2024: appena una settimana dopo l’ultimo messaggio della Madonna alla veggente Marija, il Santo Padre è tornato a far sentire la propria vicinanza alle migliaia di pellegrini e giovani che si ritrovano in preghiera a Medjugorje ogni anno.

«Sono gioioso di potervi rivolgere questo messaggio in occasione del 35o Festival dei Giovani, che vi ha radunato numerosi a Medjugorje, affinché l’incontro con il Signore Gesù nella comunione con la Vergine Maria, possa suscitare la fiamma della vostra fede», ha scritto il Papa ringraziando per l’importante tema posto dal “Mladifest”, ovvero “Maria ha scelto la parte migliore”. In attesa del messaggio in arrivo questa sera (attorno alle ore 20 di norma, ndr) dopo l’apparizione della Madonna di Medjugorje alla veggente Marija, ecco i consigli e suggerimenti posti da Papa Francesco per la crescita spirituale e personale dei giovani impegnati nella Chiesa e nel mondo: «siete chiamati a diventare gli autentici discepoli di Cristo. Restate alla presenza del Maestro per meditare la Parola di Dio, lasciando che essa illumini la vostra mente e il vostro cuore per scoprire e collaborare nel disegno che il Padre ha per ciascuno di voi».

Legame con il Vangelo, legame stretto con gli altri cristiani e con chi si incontra nelle rispettive vite quotidiane: «Rafforzatevi anche con la forza della grazia sacramentale della Riconciliazione e dell’Eucaristia, visitate il Signore in questo incontro “cuore a cuore”, cioè nell’adorazione eucaristica». Infine, Papa Francesco ai giovani di Medjugorje li invita al coraggio di parlare di Gesù in famiglia, a scuola, al lavoro e dovunque: parlare ma anche vivere, l’annuncio cristiano più importante è infatti quello della propria stessa vita, «manifestando la presenza visibile di Cristo nella vostra esistenza, nell’impegno quotidiano e in coerenza con il Vangelo in ogni decisione concreta». Nel segno e nella sequela della Madonna, Gesù vuole tutti i figli «intrepidi apostoli della Buona Novella e come costruttori di un’umanità nuova», conclude Papa Francesco.