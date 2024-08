Madonna non smette mai di stupire, nemmeno a 65 anni. Con un fisico da urlo e un coraggio da vendere, festeggia la sua estate mostrando ai suoi fan un selfie molto audace: lei in topless mentre dietro il suo nuovo fidanzato (giovanissimo). È così che la cantante più famosa del mondo presenta la fiamma estiva, con una didascalia che dice tutto: “Hot Fun in The Summer Time” ovvero: “Divertimento hot in estate”. Nello scatto si vede lei coperta solo dai suoi lunghi capelli e da una marea di gioielli, come ciondoli, collane e una croce molto grande dei New York Yankees, che le copre il seno.

Dietro di lei, inquadrato a malapena, un ragazzo molto giovane. Il quadretto estivo e bollente ha infiammato i fan, che si sono subito chiesti chi fosse il bel toy-boy. Secondo le prime indiscrezioni, come riporta TgCom24, Madonna e il nuovo fidanzato si starebbero frequentando solo da un mese, e sembra la stessa persona comparsa sul suo profilo nell’ultimo periodo. Che siano ufficialmente una coppia?

Ancora non si ha la risposta definitiva sul nuovo fidanzato di Madonna, ma di certo qualche settimana fa la star di Like a Virgin aveva pubblicato una serie di scatti proprio con lui mentre si trovava all’evento “High Line”, in quel di New York. In quell’occasione sono comparse alcune foto di lei seduta su un divano scuro di pelle mentre lui le poggia una mano sul seno, uno scatto mentre camminano per strada a braccetto e uno mentre guardano i fuochi d’artificio. Certamente, per avere 65 anni, la popstar Madonna sfoggia ancora un carisma mozzafiato, oltre che uno stile di vita incredibilmente attivo.

Oggi Madonna è ancora in grado di incuriosire i suoi 20 milioni di follower, ma soprattutto, è in grado di conquistare uomini bellissimi e molto più giovane di lei. Come biasimarla? La cantante di Material Girl ha lo stupore nel sangue, oltre che una forza immensa. Lei stessa, aveva scritto sotto una foto di essere grata alla vita dopo aver sconfitto solo un anno fa una malattia terribile: “Riuscivo a malapena a stare in piedi nel mio cortile con in mano una scintilla. Ho fatto una guarigione miracolosa e ho avuto un anno fantastico.”.