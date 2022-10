Madonna fa coming out sui social?/ “Sono gay se riesco a lanciare le mutandine nel..”

Madonna sembra fare coming out: i dubbi dei fan

Madonna smuove sempre gli animi dell’opinione pubblica con gesti, video e comportamenti iconici ma che fanno anche discutere. Nella storia della pop star è nota anche la sua bisessualità, che lei stessa aveva manifestato baciando alcune delle sue colleghe sul palco: Nicky Minaj, Christina Aguilera e Britney Spears.

Madonna figura nel remix di una hit di Britney Spears / Cosa bolle in pentola?

Ora sembra che, in un video postato sui social, Madonna faccia proprio coming out. Nella clip la pop star ha in mano un paio di mutandine fucsia e cerca di centrare il cestino dei panni sporchi: “Se non ci riesco, significa che sono gay” afferma la cantante. A questo punto, la pop star fa cadere le mutandine a terra non riuscendo nell’intento e quindi svela: “Non ci sono riuscita, sono gay“. Questo modo molto particolare, ha lasciato parecchi dubbi ai suoi fan sulla veridicità delle sue affermazioni. Che sia solo una provocazione o un vero e proprio annuncio?

MADONNA/ "Voglio incontrare Papa Francesco", ma è solo pubblicità per il nuovo disco

Madonna irriconoscibile sul video social: il nuovo look

Ciò che ha fatto preoccupare i fan della cantante non è il coming out, ma l’aspetto di Madonna. Nel video la pop star sembra irriconoscibile, probabilmente, dopo l’uso della chirurgia estetica e appare con un look del tutto nuovo.

Capelli rosa fluo e un volto che sembra completamente diverso da quello che fino ad ora si conosce di lei. Cosa è successo? Il cambiamento era già avvenuto mesi fa, quando Madonna si è mostrata per la prima volta su Instagram con un volto visibilmente gonfio che l’ha trasformata del tutto. In ogni caso, ciò che non si può non riconoscerle è il suo creare sempre scompiglio e rompere con gli schemi come il suo appello a Papa Francesco che ha creato diverse polemiche.

Madonna vs Putin "Non puoi eliminare Ucraina"/ "Avidità Russia" e lo accosta a Hitler

© RIPRODUZIONE RISERVATA