Madonna rifiutò Jordan per Pippen/ Bach rivela: “Michael cercò di sedurla ma…”

Si torna a parlare delle vicende extra campo del Chicago Bulls di Jordan e Pippen: giusto recentemente l’ex vice allenatore del team che negli anni 90’ vinse tutto, Johnny Bach, ha rivelato alcuni retroscena scottanti su quelli che erano allora i giocatori di basket più forti al mondo. Del rapporto a volte complicato dei due si è detto molto, sia per quello che riguarda i risultati sportivi che la vita privata: in tal senso arrivano le ultime voci di Bach, che ha confessato dettagli importanti del breve flirt che la celebre cantante Madonna ha avuto con l’attaccante dell’Arkansas, e di come questo non andasse affatto giù a Jordan.

Anzi, questa breve storia d’amore occorsa nei primi anni novanta e durata solo pochi mesi, avrebbe fatto ingelosire parecchio Jordan che pure, secondo Bach “ha cercato di sedurre la popstar”. Incassandone però un due di picche chiarissimo da parte della cantante: “Michael le diceva che avrebbe potuto soddisfarla meglio di Pippen ma Madonna rispondeva: “Non c’è nessuna possibilità”. Ha rivelato poco fa lo stesso Bach.

BACH RIVELA: “JORDAN GELOSO DI PIPPEN PER MADONNA”

All0inizio degli anni 90’ dunque fu triangolo amoroso tra Jordan, Pippen e Madonna, con Michael che rivelò estremamente geloso della storia d’amore, pur breve tra il compagno e la celebre popstar: almeno secondo le ultime invenzioni dell’ex vice allenatore dei Chicago Bull Bach. Il quale pure di recente ha aggiunto he lo stesso Pippen aveva allora molto più successo in campo amoroso del collega: “Avresti dovuto vedere le ragazze che Pippen aveva ad aspettarlo ovunque andassimo. Madonna veniva a prenderlo in una limousine con una vasca idro massaggio ogni volta che andavamo a Los Angeles” le ultime rivelazioni dell’ex tecnico.

Ricordiamo pure che non è la prima volta che il nome di Madonna viene accostato allo spogliatoio del Bull, visto che nel 2019, Dennis Rodman era uscito con rivelazioni scioccanti su quello che tra stato il rapporto con la popstar sempre nei primi anni 90’. L’ex giocatore infatti dichiaro che: “Madonna mi ha detto che se l’avessi messa incinta mi avrebbe dato 20 milioni. Se il bambino fosse nato ovviamente”. Uscita che allora scatenò non poche polemiche.



