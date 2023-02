Madonna risponde alle critiche sui ritocchi estetici/ “Ora sono carina…”, Heather Parisi rincara la dose

Madonna, 64 anni e non sentirli: nuova provocazione per gli haters

Madonna non smette mai di sorprendere, soprattutto quando si parla di presenza fisica. La 64enne è stata di recente vittima di numerose critiche riguardanti proprio l’estetica, ma l’ultimo post condiviso sui social dimostra quanto abbia le spalle abbastanza larghe per sbeffeggiare le opinioni degli haters. La pop-star mondiale aveva infatti partecipato alla cerimonia per i Grammy Awards dando adito a non pochi commenti denigratori rispetto agli effetti dei vari ritocchi di chirurgia estetica.

In riferimento a quell’esperienza, il giudizio di Madonna è stato particolarmente critico arrivando ad accusare di misoginia tutti coloro che si sono scagliati contro di lei per il presunto gonfiore del suo volto dovuto alla chirurgia estetica. Non contenta, nelle ultime ore ha deciso di rincarare la dose mostrando, tra fierezza ed ironia, i miglioramenti del suo ultimo accorgimento estetico dopo le critiche ai Grammy Awards. “Guardate quanto sono carina ora che il gonfiore dovuto all’intervento è diminuito”. Queste le parole che accompagnano le foto, chiaramente provocatorie nei confronti degli haters più accaniti.

Madonna e i ritocchi estetici: anche Heather Parisi contro la star della musica

Madonna ha accompagnato la foto provocatoria e la suddetta frase con diverse emoticon sorridenti, eloquente messaggio ironico in riferimento alle critiche ingiustificate ricevute dopo la sua apparizione ai Grammy Awards. La 64enne si è mostrata ai followers con la sua solita essenza giovanile; viso liscio in primo piano e treccine color rosso in linea con i trend più in voga. Inutile dire che i messaggi di stima hanno affollato la foto, così come nuove critiche da parte degli odiatori più accaniti.

Tra le file dei detrattori di Madonna, in merito ai presunti eccessivi ritocchi di chirurgia estetica, ha deciso di schierarsi una vecchia conoscenza degli italiani: Heather Parisi. La showgirl ha voluto dire la sua in merito alla questione con un commento tutt’altro che velato: “Lasciarsi invecchiare con grazia è molto più bello della chirurgia plastica: Madonna 64 – Myself 63″. Queste le parole scelte da Heather, in allegato ad una foto che mette a confronto il suo primo piano con quello di Madonna. Anche in questo caso i followers si sono sbizzarriti, tra chi l’ha accusata di invidia e chi invece le ha dato manforte.

