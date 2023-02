Adriano, compleanno tra amici e donne/ La moglie chiede il divorzio sui social: “Buon compleanno, idiota!”

Adriano, un compleanno da ricordare: tra fiumi di champagne e furia della moglie

La parabola calcistica di Adriano, ex centravanti della nazionale brasiliana e dell’Inter, è nota ai molti per l’incredibile discesa a causa di fattori extra-calcistici. Ebbene, lontano dal rettangolo di gioco il calciatore non sembra voler invertire la tendenza, come dimostrato dal clamoroso siparietto social con protagonista il suo recentissimo matrimonio. In occasione del suo 41° compleanno, Adriano ha scelto di festeggiare con un party tra drink, amici e belle donne; aveva forse dimenticato l’invito per Micaela Mesquita, sua moglie da appena 2 mesi.

Adriano ha documentato sui social gli sfarzosi festeggiamenti per il suo compleanno, immortalandosi compiaciuto e felice mentre abbraccia una donna diversa da sua moglie, Micaela Mesquita. La vicenda non è passata inosservata alla neo sposa che, senza troppi giri di parole, ha letteralmente chiesto pubblicamente il divorzio da L’Imperatore. “Oh che carini, vi auguro tutta la felicità del mondo. Adriano, mandami le carte del divorzio!”.

Micaela Mesquita, moglie di Adriano: “Anche se mi hai fatto del male, ti auguro ogni bene”

Matrimonio al capolinea per Leite Ribeiro, conosciuto come Adriano per le sue gesta con la maglia dell’Inter e con quella verdeoro. Il party privato sullo yacht in occasione del suo 41° compleanno ha mandato su tutte le furie la moglie che, chiaramente carica di rancore, non si è posta limiti nell’umiliare pubblicamente e dunque sui social il suo prossimo ex marito. “Buon compleanno! Possa tu, idiota, avere tutta la felicità del mondo. Anche se mi hai fatto del male, ti auguro ogni bene“.

Queste le parole di Micaela Mesquita pubblicate sul profilo social del marito, Adriano, dopo la vicenda del party di compleanno sullo yacht in dolce compagnia. I rumors parlavano già di una crisi tra i due lo scorso dicembre, a pochi giorni dal matrimonio; vista la dinamica del clamoroso siparietto social, è lecito credere che la relazione fosse effettivamente già al capolinea. La reazione furibonda della moglie dell’ex calciatore non sarà stata quindi un fulmine a ciel sereno per Adriano; ciò che è certo, è che difficilmente si sarebbe aspettato di essere umiliato dalla consorte direttamente sul suo profilo social ufficiale.











