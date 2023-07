Madonna: “Sono fortunata a essere viva”/ La pop star torna sui social a un mese dal ricovero

Madonna torna sui social a un mese dal ricovero: le sue parole

Madonna, a un mese dal ricovero d’urgenza per un’infezione batterica, è tornata sui social. La pop star ha ringraziato amici e famigliari per esserle rimasta accanto, rivolgendo un’attenzione particolare ai suoi 6 figli: Lourdes Leon, Rocco Ritchie, David Banda, Chifundo “Mercy” James e le gemelle Stella ed Estere.

“L’amore della famiglia e degli amici è la migliore medicina. Un mese fuori dall’ospedale e posso riflettere. Come madre, puoi essere davvero presa dai bisogni dei tuoi figli e dalle difficoltà apparentemente infinite. Ma quando le cose sono andate male, i miei figli si sono mostrati per me. Ho visto un lato di loro che non avevo mai visto prima. Questo ha fatto la differenza” scrive l’artista su Instagram.

Madonna dopo l’infezione: “Sono fortunata ad essere viva”

L’artista è stata al centro della cronaca per un delicato e grave problema di salute. A un mese dal ricovero in terapia intensiva, la pop star si è ripresa e si sente “fortunata” per essere uscita dall’incubo: “Così come l’amore e il sostegno dei miei amici. Se ingrandite la foto che ho in mano, vedrete una polaroid scattata da Andy Warhol di Keith Haring che indossa una giacca con il volto di Michael Jackson dipinto sopra.”

E ancora: “Un triangolo perfetto di genialità. Un artista che ha toccato tante vite, compresa la mia. Quando ho aperto questo regalo ho singhiozzato perché ho capito quanto sono fortunata a essere viva. E quanto sono fortunata ad aver conosciuto queste persone e tante altre che non ci sono più“. “E grazie a tutti i miei angeli che mi hanno protetto e mi hanno permesso di rimanere per finire di fare il mio lavoro!”

