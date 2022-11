Madonna super hot, il gesto choc infiamma il web/ Twerking in lingerie su Tik Tok…

Madonna preoccupa i fan: il gesto choc su Tik Tok

Madonna compare nuovamente su Tik Tok ma i fan non la prendono bene. La regina del pop si mostra sempre più provocante sui social. In questa occasione, Madonna è apparsa su Tik Tok in lingerie e con le calze a rete suscitando reazioni indignate da parte dei fan. Il video è diventato subito virale raggiungendo 2 milioni di visualizzazioni. Madonna ha ripreso il suo fondoschiena mentre era intenta a twerkare sulle note di L$d di Luclover. I fan sono rimasti scioccati e si sono precipitati a commentare sui social.

Madonna fa coming out sui social?/ "Sono gay se riesco a lanciare le mutandine nel.."

Alcuni hanno definito il video inquietante mentre altri si sono detti preoccupati per lo strano comportamento di Madonna: “Per favore, qualcuno la aiuti, sono seriamente spaventato”, ha scritto qualcuno. “Questa non è la Madonna che conosco”, ha scritto un fan, “Qualcuno intervenga”, ha detto un altro utente TikTok sconvolto dalla visione di tali immagini e c’è anche chi ha sostenuto: “Comincio a spaventarmi ora. Madonna non esiste più, non ho la più pallida idea di chi sia questa persona.” Dopo aver fissato la telecamera per i primi secondi, la regina del pop ha iniziato ad atteggiarsi, a un certo punto si è aggiustata la biancheria intima e poi si è data al twerk riprendendo il suo fondoschiena.

Madonna figura nel remix di una hit di Britney Spears / Cosa bolle in pentola?

Madonna lancia una provocazione ai fan: “Se non riesco…”

Non è la prima volta che Madonna si lancia in atteggiamenti provocanti sul web. Anche in un’altra occasione, l’artista ha fatto discutere. In un altro video pubblicato su Tik Tok qualche settimana fa, Madonna cerca di far canestro in un cesto con un paio di slip rosa shocking lanciati dall’altro lato della stanza. Ad accompagnare il gesto, come una sfida con se stessa, la scritta: “Se non riesco, sono gay”. In più di un’occasione l’artista si è definita bisessuale. Ma, tranne qualche bacio provocatorio, non c’è mai stata prova di una sua storia con una donna. Nulla toglie che possa essere vero, certo, e la breve clip apparsa sui social domenica 9 ottobre non ha poi destato troppo scalpore tra i suoi fan sparsi in tutto il mondo.

MADONNA/ "Voglio incontrare Papa Francesco", ma è solo pubblicità per il nuovo disco

Il video però ha fatto anche storcere il naso a molti che non hanno apprezzato lo scherzo considerandolo superficiale. Si è trattato solo di una semplice provocazione? La pop star non ha mai celato i suoi gusti sessuali orientati verso la bisessualità sebbene abbia sempre ufficializzato relazioni con uomini come con l’attore Sean Penn e il gossip recente del nuovo flirt con Andrew Darnell. Ha però baciato in pubblico alcune sue colleghe come Britney Spears, Christina Aguilera e Nicky Minaj.











© RIPRODUZIONE RISERVATA